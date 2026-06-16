C'est officiel : Hervé Renard est le nouveau sélectionneur de l'équipe de Tunisie

La Fédération tunisienne de football a officiellement nommé le Français Hervé Renard au poste de sélectionneur de l’équipe nationale jusqu’à la fin de la Coupe du monde 2026. Il prendra ses fonctions dès ce soir.

Selon un communiqué de la FFT, le contrat inclut une clause prévoyant de nouvelles négociations après l’élimination ou la qualification de la Tunisie en Coupe du monde, afin d’envisager une prolongation du partenariat en fonction d’objectifs sportifs précis.

Il tiendra sa première conférence de presse au centre d’entraînement, trente minutes avant la première séance, pour exposer les grandes lignes de son projet sportif et son plan de redressement de l’équipe durant la compétition.

Nommé quelques heures après la lourde défaite des « Aigles de Carthage » face à la Suède (5-1) lors de leur entrée en lice dans la Coupe du monde 2026, il succède à Sabri Lamouchi.

Réputé pour sa capacité à redresser les situations délicates, le technicien français a déjà prouvé son savoir-faire en Afrique, où il a remporté la Coupe d’Afrique des nations avec la Zambie en 2012 puis avec la Côte d’Ivoire en 2015.

La FTF compte sur son expérience pour remettre l’équipe sur les rails avant l’affrontement crucial contre le Japon, lequel a été tenu en échec par les Pays-Bas (2-2) lors de son entrée en lice.