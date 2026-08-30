Le club allemand du RB Leipzig est parvenu à un accord verbal avec l'AS Rome au sujet du recrutement du milieu de terrain marocain Neil El Aynaoui, une opération désormais proche d'être définitivement bouclée.

Selon Florian Plettenberg, journaliste du réseau « Sky Sport Allemagne », l'accord avec l'AS Rome a été trouvé hier soir : le joueur de 25 ans rejoindra Leipzig sous la forme d'un prêt d'une saison, pour un montant de 4 millions d'euros, assorti d'une option d'achat fixée à 25 millions d'euros.

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Les derniers détails entre les deux clubs restent à finaliser, tandis qu'El Aynaoui doit passer sa visite médicale et signer son contrat prochainement, afin de conclure l'opération avant la fin du mercato.

El Aynaoui était l'option privilégiée par Leipzig cet été pour occuper le poste de milieu numéro 6 ou 8, selon Plettenberg.

El Aynaoui est l'un des éléments clés de la sélection du Maroc. Il avait rejoint les rangs de l'AS Rome à l'été 2025, en provenance du club français du RC Lens, avec un contrat de cinq ans.

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