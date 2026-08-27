Chelsea a bouclé un nouveau renfort défensif, après être parvenu à un accord avec l'Atalanta pour recruter le jeune défenseur italien Honest Ahanor, une démarche qui s'inscrit dans les mouvements du club visant à renforcer sa ligne arrière et à bâtir une équipe capable de rivaliser au cours des prochaines années.

Le journaliste italien Fabrizio Romano a révélé que Chelsea est parvenu à un accord verbal avec l'Atalanta pour s'attacher les services d'Ahanor, âgé de 18 ans, dans une opération dont la valeur atteint environ 40 millions de livres sterling en package global.

Romano a indiqué que les derniers détails du transfert sont en cours de finalisation, tandis que les documents relatifs à la transaction ont été préparés, en plus des préparatifs pour l'obtention de l'autorisation de voyage du joueur, avant que les démarches ne soient officialisées.

La démarche de Chelsea en direction d'Ahanor intervient à un moment marquant, après que le premier match de l'équipe en Premier League sous la conduite de l'entraîneur Xabi Alonso a révélé la persistance de certains problèmes défensifs dont l'équipe a souffert au cours de la période écoulée.

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Des erreurs défensives malgré la victoire

Chelsea a débuté la saison par une victoire palpitante contre Fulham sur le score de 3-2 au stade de Craven Cottage, mais le résultat positif n'a pas masqué les interrogations autour de la performance de la ligne arrière.

Le gardien Robert Sanchez a constitué la principale source d'inquiétude, après avoir commis plus d'une erreur décisive durant le match. Sur le but égalisateur de Fulham, le gardien espagnol n'a pas su gérer comme il le fallait la frappe de Josh King venue d'un angle fermé, laissant le ballon finir au fond de ses filets au premier poteau.

Les erreurs ne se sont pas arrêtées là, puisque Sanchez est réapparu de manière peu rassurante sur le deuxième but de Fulham, après avoir repoussé une frappe de Timothy Castagne, mais en renvoyant le ballon dans une zone dangereuse, jusqu'à Gonzalo Garcia qui l'a repris de la tête à l'intérieur des buts.

La ligne arrière n'a pas non plus été à l'abri de tout reproche, après que Levi Colwill a mal géré un ballon long sur le deuxième but, alors que le match a révélé l'existence d'espaces et de difficultés à gérer les attaques de Fulham, notamment durant les périodes de pression des locaux.

Selon l'analyse de Squawka, Sanchez a semblé nerveux dès le début de la rencontre, et a commis plusieurs erreurs dans la relance et dans la gestion des centres, ce qui a placé la défense de Chelsea sous une pression supplémentaire.

Ahanor : un investissement pour l'avenir

Il semble que le transfert d'Ahanor ne vise pas seulement à résoudre les problèmes actuels, mais s'inscrit dans la stratégie de Chelsea consistant à investir dans les jeunes talents.

Ahanor figurait sur la liste des intérêts de Chelsea au cours de la période écoulée, après que le club a mené des discussions avec l'Atalanta et l'entourage du joueur, tandis que le club italien avait déjà refusé deux offres de Chelsea cet été, avec un intérêt de Brighton également pour le jeune défenseur.

Chelsea croit au potentiel d'Ahanor et le voit comme un joueur en devenir qui pourrait devenir un élément important de la défense de l'équipe au cours des prochaines années, dans le cadre de la politique du club fondée sur le recrutement de jeunes talents et leur développement.

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