C'est officiel : Arbeloa entame son premier défi d'entraîneur en Premier League

Le club anglais de Fulham a officialisé la nomination de l’Espagnol Álvaro Arbeloa au poste de directeur technique de l’équipe première. Lié par un contrat de trois saisons, il restera en fonction jusqu’en juin 2029. Il s’agit de sa première expérience complète hors du Real Madrid.

Dans un communiqué publié sur le site officiel du club, l’ancien défenseur a exprimé sa fierté de rejoindre le plus ancien club londonien et a souligné l’ampleur de la responsabilité qui lui incombait. Il a également remercié le propriétaire Shahid Khan et son adjoint Tony Khan pour la confiance accordée.

Il a ajouté : « J’ai hâte de disputer mon premier match à Craven Cottage devant les supporters de Fulham et je suis impatient de démarrer la préparation estivale avec les joueurs la semaine prochaine. Je suis convaincu que nous allons vivre une belle aventure ensemble. »

De son côté, Shahid Khan a expliqué qu’Arbeloa avait convaincu la direction du club lors des réunions de juin, affirmant qu’il était le candidat le plus apte à diriger l’équipe. Il a souligné que l’entraîneur espagnol faisait preuve d’une grande ambition, et d’une expérience acquise aux côtés des meilleurs joueurs et entraîneurs du monde, sans oublier sa conviction de développer les jeunes talents et de proposer un football offensif.

De son côté, Tony Khan s’est réjoui de la signature d’Arbeloa, le décrivant comme un entraîneur doté d’une grande intelligence, d’une compréhension approfondie du football, d’une personnalité de leader et d’un état d’esprit toujours tourné vers la réussite, exprimant sa confiance en un avenir radieux pour l’équipe sous sa direction.

Sa nomination couronne un parcours d’entraîneur commencé au centre de formation du Real Madrid, où il a dirigé les équipes jeunes et remporté plusieurs titres, avant de prendre les rênes du Real Madrid Castilla, puis de succéder à Xabi Alonso sur le banc de l’équipe première la saison dernière.

Lors de son intérim à la tête de l’équipe première, il a mené le Real Madrid à la deuxième place de la Liga et signé un exploit retentissant en éliminant Manchester City, alors dirigé par Pep Guardiola, en Ligue des champions sur un score cumulé de 5-1.

Arbeloa possède également un palmarès de joueur riche en titres : il a représenté le Real Madrid, Liverpool, le Deportivo La Corogne et West Ham United. Il a remporté deux fois la Ligue des champions avec le Real Madrid et a également remporté la Coupe du monde 2010 avec l’équipe d’Espagne, ainsi que l’Euro 2008 et 2012.

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