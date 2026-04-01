Al-Hilal a accueilli le retour de deux joueurs blessés avant son match contre Al-Taawoun dans le cadre de la Ligue saoudienne Roshen, tout en précisant la durée de l'indisponibilité de son joueur français Simon Boubari.

Al-Hilal accueillera Al-Taawoun samedi prochain à la Kingdom Arena lors de la 27e journée de la Ligue Roshen.

Soixante-douze heures avant le match, Al-Hilal a annoncé que Hassan Tambakti et Mutaib Al-Harbi avaient pris part à la première partie de la séance d'entraînement collective de l'équipe mercredi, avant de terminer leur programme de rééducation.

Le duo saoudien est désormais sur le point de faire son retour contre Al-Taawoun, après les blessures subies lors d’un stage de préparation avec l’équipe nationale saoudienne en mars dernier, qui les avaient écartés des matchs amicaux contre l’Égypte et la Serbie.

Quant au troisième joueur saoudien, Sultan Mandash, il s'est rendu mercredi à la clinique médicale du club après s'être blessé à la cheville lors d'un match international avec l'équipe nationale saoudienne, à la suite de sa participation au match amical contre l'Égypte.

Par ailleurs, des examens médicaux ont révélé que le Français Simon Bouabri a besoin d’un programme de traitement et de rééducation d’une durée comprise entre un et dix jours, suite à la blessure aux ischio-jambiers qu’il a subie lors d’un match international avec l’équipe de France des moins de 21 ans.

Cela confirme l'absence de la star française lors des deux prochains matchs d'Al-Hilal en Ligue saoudienne Roshen, contre Al-Taawoun et Al-Khulood, les 4 et 8 avril, respectivement lors des 27e et 29e journées.

Boubari s'est blessé à la 32e minute du match opposant jeudi dernier les équipes de France et du Luxembourg des moins de 21 ans, que les jeunes « Bleus » ont remporté 5-1, avant de regagner la capitale saoudienne, Riyad, pour y recevoir les soins nécessaires.

Al-Hilal occupe actuellement la deuxième place du classement de la Pro League saoudienne avec 64 points, à trois points du leader Al-Nassr.