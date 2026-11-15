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Le défenseur central portugais Ruben Dias a reconnu que son équipe avait commis des erreurs impardonnables lors de sa surprenante défaite à domicile contre le Danemark (4-1) en Ligue des nations de l’UEFA. Dias a pointé sans détour des déséquilibres tactiques et des moments décisifs qui ont coûté cher au Portugal à Braga.

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Effondrement historique à Braga

Le Portugal a subi une stupéfiante défaite 4-1 à domicile face au Danemark, la plus lourde de son histoire à domicile en match officiel. Selon RTP, le Portugal a semblé totalement dépourvu de solutions, tandis que Rasmus Hojlund a mené les visiteurs vers une victoire nette. Malgré les hommages émouvants rendus avant le match à Cristiano Ronaldo, qui a récemment pris sa retraite, l'équipe de Jorge Jesus a livré une prestation désastreuse qui a laissé supporters et joueurs sous le choc.

Dias pointe les « erreurs fatales »

En analysant cette contre-performance, le défenseur central Ruben Dias a reconnu que le Danemark avait tout simplement été supérieur dans tous les domaines. Dias a souligné que la maîtrise affichée d'entrée par les visiteurs avait exercé une pression insurmontable sur la défense portugaise.

« Avant tout, le Danemark a été meilleur. C'est une équipe de très grande qualité, et nous le savons. Seule une prestation de notre meilleur niveau aurait pu nous donner la victoire, et ils ont dominé certaines phases du match qui se sont révélées décisives », a expliqué Dias.

Déséquilibre tactique et fatigue

Dias a détaillé les erreurs tactiques du Portugal, expliquant que son incapacité à maîtriser le ballon avait provoqué un enchaînement de fatigue physique et d'erreurs de placement. Le défenseur n'a pas mâché ses mots pour décrire les lacunes de son équipe.

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« Notre plus grande erreur, et le point de départ du déséquilibre, c'est qu'ils ont commencé à avoir le ballon dans des zones dangereuses, tandis que nous n'avons jamais été à l'aise avec le ballon, ce qui a entraîné de la fatigue et un déséquilibre. Tout part de là, puis d'autres choses se produisent », a déclaré Dias.

La première place du groupe en ligne de mire à Cardiff

Revenant sur l'hommage rendu à Ronaldo, Dias a indiqué que la charge émotionnelle avait la même importance, même si l'équipe regrettait profondément de ne pas avoir remporté une victoire pour le pays. Dias reste concentré sur l'objectif de terminer en tête du groupe A4.

« Cette défaite est importante, compte tenu de notre ambition de gagner chaque match. Nous sommes premiers du groupe, et cela nous a demandé beaucoup de travail ; il ne nous reste qu'un match pour conclure. » Dias manquera désormais le déplacement à Cardiff en raison d'une suspension.