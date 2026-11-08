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Sunderland v Chelsea FC - Premier League 2026/27Getty Images
Mohamed Saeed
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« C’est notre erreur » : Xabi Alonso refuse de blâmer l’arbitre après une décision controversée de la VAR concernant un penalty lors de la défaite de Chelsea face à Sunderland

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Xabi Alonso a assumé l’entière responsabilité de la courte défaite de Chelsea à Sunderland (1-0), préférant mettre l’accent sur le manque de réalisme de son équipe plutôt que sur l’arbitrage. Malgré plusieurs décisions controversées de la VAR au Stadium of Light, l’entraîneur de Chelsea a insisté sur le fait que les erreurs défensives étaient la principale raison pour laquelle son équipe n’avait pas réussi à obtenir un résultat.

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Alonso assume la responsabilité de la défaite au Stadium of Light

Après la frustrante défaite 1-0 de Chelsea face à Sunderland au Stadium of Light, Alonso a insisté sur le fait que les problèmes de son équipe venaient d’elle-même, et non de facteurs extérieurs. Malgré deux situations de penalty majeures qui ont marqué la rencontre, l’Espagnol s’est concentré sur l’incapacité de son équipe à déjouer le dispositif défensif de Sunderland. Le tournant du match est survenu lorsque Enzo Le Fee a transformé un penalty accordé après une faute de Levi Colwill sur Brian Brobbey, quelques instants après qu’un penalty a été refusé à Cole Palmer dans l’autre surface. Après la rencontre, Alonso a clairement indiqué qu’il ne se retrancherait pas derrière des excuses liées à l’arbitrage.

Revenant sur le penalty accordé contre son équipe, Alonso a reconnu qu’elle devait mieux défendre. « Sur l’autre action, je pense qu’il peut mieux défendre. C’est notre erreur. J’essayais de trouver des solutions. Il nous manquait un peu de vitesse dans la circulation du ballon et un peu de patience face à un bloc bas. Nous n’avons pas créé assez d’occasions, nous n’avons pas eu assez de patience ni de créativité pour nous en procurer. C’est pour cela que nous n’avons pas été proches de marquer », a-t-il déclaré à Sky Sport.

Les décisions controversées de la VAR suscitent le débat

Deux incidents en première période ont pesé sur le match et suscité la colère des supporters de Chelsea. D’abord, Cole Palmer a été mis à terre par Luke O’Nien, mais l’arbitre vidéo Nick Hopton a estimé que tout contact avec Palmer avait eu lieu en dehors de la surface de réparation, ce qui a conduit à laisser le jeu se poursuivre. Peu après, l’attention s’est portée sur l’autre surface, où Colwill et Brobbey se livraient un duel physique.

Alonso a reconnu qu’il n’avait pas revu attentivement l’action impliquant son meneur de jeu avant de s’adresser aux médias. « Je n’ai pas revu les actions de Cole, mais il est possible que le penalty ait pu être accordé », a-t-il déclaré au sujet de la demande rejetée. L’entraîneur s’est également montré lucide quant au défi physique posé par l’équipe à domicile : « Nous étions prêts à cela. Nous savions qu’il faudrait beaucoup d’efforts pour venir gagner ici. Nous n’en étions pas si loin, mais cela s’est joué sur des détails et sur des choses que nous pouvons mieux faire. Nous aurions pu faire encore mieux. Nous n’en avons pas fait assez pour marquer le but qui aurait égalisé. »

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La trêve internationale pour continuer à progresser

La défaite s’est ajoutée à une liste de blessés qui s’allonge, Josh Acheampong et Emiliano Martinez étant tous deux indisponibles pour ce déplacement dans le nord. Alonso a reconnu que ces absences limitaient ses possibilités tactiques, mais a refusé d’en faire une justification du résultat. Chelsea a dû se réorganiser à la mi-temps : Levi Colwill a été remplacé par Estevao, ce qui a contraint Moises Caicedo à reculer dans un rôle défensif de fortune. Malgré ce changement tactique, Chelsea a manqué de tranchant dans le dernier tiers du terrain et n’a pas régulièrement mis Robin Roefs à l’épreuve pendant la seconde période.

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Pour la suite, l’entraîneur de Chelsea a insisté sur la nécessité de faire preuve de patience alors que son effectif continue d’évoluer sous sa direction. « C’est la Premier League. Pour être réguliers sur cette période, nous sommes encore en train de nous développer et de progresser. Aujourd’hui, le sentiment n’est pas le meilleur, mais nous avons le temps de revenir sur ce match, d’y réfléchir, puis de revenir en novembre et en décembre en continuant de progresser », a expliqué Alonso.

Écrit parMohamed Saeed

Correspondant football pour la région MENA et l’Europe

J’ai commencé ma carrière journalistique en 2011, en me spécialisant dans le journalisme d’investigation. Cela m’a permis d’explorer différents domaines en profondeur et de développer de solides compétences analytiques, jusqu’à ce que je décide de me consacrer à ma première passion : le football. J’ai ensuite couvert l’équipe nationale égyptienne dans toutes ses catégories, le football mondial ainsi que d’autres sports tels que la natation, le tir et le squash.

Ma passion pour le football a commencé sur le terrain, en jouant dans les équipes de jeunes de plusieurs clubs égyptiens. À partir de là, je me suis consacré au suivi du football mondial, dès la Coupe du Monde 1998, ainsi qu’au football local en Égypte. Je ne me suis pas limité à le suivre à la télévision : je continue à assister aux matchs de mon équipe préférée, le Zamalek, le club le plus titré du XXe siècle, depuis les tribunes.

Je n’ai pas d’équipe européenne favorite, bien que je penche pour l’AC Milan en raison de mon admiration pour des stars comme George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho et Seedorf. Cela a rendu le suivi des historiques Clasico entre le Real Madrid et le Barça encore plus passionnant, tout en restant neutre dans les débats à leur sujet.

Cependant, mes meilleurs moments restent la victoire du Zamalek sur l’Ismaily et la défaite de l’Al Ahly contre l’Enppi, marquée par la tête de Sid Abdel-Naim qui offrit au Zamalek le championnat épique 2002-2003, ainsi que la douce revanche du Milan AC contre Liverpool en finale de la Ligue des Champions 2007 grâce au doublé historique d’Inzaghi.

J’ai eu la chance de travailler pour deux des principales plateformes sportives du Moyen-Orient, Kooora et GOAL.COM, ce qui m’a permis d’acquérir une connaissance approfondie du football arabe et mondial. J’ai eu l’honneur de rejoindre le Syndicat des Journalistes Égyptiens en 2022 et je me spécialise dans la rédaction de contenus sportifs optimisés pour le référencement (SEO) pour Kooora.

Mon équipe préférée de tous les temps : Buffon dans les buts ; défenseurs : Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos ; milieux de terrain : Zidane, Iniesta, Lionel Messi ; attaquants : Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo, Maradona.

Au cours de ma carrière, j’ai publié des milliers de reportages, enquêtes et articles sportifs sur Kooora et GOAL.COM. Parmi les plus marquants :

« Que penses-tu du falafel maintenant, Aboutrika ? Arnie Slot détruit le ‘Lobster Club’ et prévoit d’effacer Manchester City ! »

« Retiré du tennis mais son amour pour le Real Madrid est sans fin… Nadal qui a retiré volontairement son maillot du Barça et a créé la moitié de la fortune de Georgina ! »

« Merci au naïf Ceferin… les ambitions du plus grand ennemi de la Ligue Roshn offrent à l’Arabie Saoudite une victoire écrasante gratuitement ! »

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