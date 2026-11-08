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Xabi Alonso a assumé l’entière responsabilité de la courte défaite de Chelsea à Sunderland (1-0), préférant mettre l’accent sur le manque de réalisme de son équipe plutôt que sur l’arbitrage. Malgré plusieurs décisions controversées de la VAR au Stadium of Light, l’entraîneur de Chelsea a insisté sur le fait que les erreurs défensives étaient la principale raison pour laquelle son équipe n’avait pas réussi à obtenir un résultat.

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Alonso assume la responsabilité de la défaite au Stadium of Light

Après la frustrante défaite 1-0 de Chelsea face à Sunderland au Stadium of Light, Alonso a insisté sur le fait que les problèmes de son équipe venaient d’elle-même, et non de facteurs extérieurs. Malgré deux situations de penalty majeures qui ont marqué la rencontre, l’Espagnol s’est concentré sur l’incapacité de son équipe à déjouer le dispositif défensif de Sunderland. Le tournant du match est survenu lorsque Enzo Le Fee a transformé un penalty accordé après une faute de Levi Colwill sur Brian Brobbey, quelques instants après qu’un penalty a été refusé à Cole Palmer dans l’autre surface. Après la rencontre, Alonso a clairement indiqué qu’il ne se retrancherait pas derrière des excuses liées à l’arbitrage.

Revenant sur le penalty accordé contre son équipe, Alonso a reconnu qu’elle devait mieux défendre. « Sur l’autre action, je pense qu’il peut mieux défendre. C’est notre erreur. J’essayais de trouver des solutions. Il nous manquait un peu de vitesse dans la circulation du ballon et un peu de patience face à un bloc bas. Nous n’avons pas créé assez d’occasions, nous n’avons pas eu assez de patience ni de créativité pour nous en procurer. C’est pour cela que nous n’avons pas été proches de marquer », a-t-il déclaré à Sky Sport.

Les décisions controversées de la VAR suscitent le débat

Deux incidents en première période ont pesé sur le match et suscité la colère des supporters de Chelsea. D’abord, Cole Palmer a été mis à terre par Luke O’Nien, mais l’arbitre vidéo Nick Hopton a estimé que tout contact avec Palmer avait eu lieu en dehors de la surface de réparation, ce qui a conduit à laisser le jeu se poursuivre. Peu après, l’attention s’est portée sur l’autre surface, où Colwill et Brobbey se livraient un duel physique.

Alonso a reconnu qu’il n’avait pas revu attentivement l’action impliquant son meneur de jeu avant de s’adresser aux médias. « Je n’ai pas revu les actions de Cole, mais il est possible que le penalty ait pu être accordé », a-t-il déclaré au sujet de la demande rejetée. L’entraîneur s’est également montré lucide quant au défi physique posé par l’équipe à domicile : « Nous étions prêts à cela. Nous savions qu’il faudrait beaucoup d’efforts pour venir gagner ici. Nous n’en étions pas si loin, mais cela s’est joué sur des détails et sur des choses que nous pouvons mieux faire. Nous aurions pu faire encore mieux. Nous n’en avons pas fait assez pour marquer le but qui aurait égalisé. »

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La trêve internationale pour continuer à progresser

La défaite s’est ajoutée à une liste de blessés qui s’allonge, Josh Acheampong et Emiliano Martinez étant tous deux indisponibles pour ce déplacement dans le nord. Alonso a reconnu que ces absences limitaient ses possibilités tactiques, mais a refusé d’en faire une justification du résultat. Chelsea a dû se réorganiser à la mi-temps : Levi Colwill a été remplacé par Estevao, ce qui a contraint Moises Caicedo à reculer dans un rôle défensif de fortune. Malgré ce changement tactique, Chelsea a manqué de tranchant dans le dernier tiers du terrain et n’a pas régulièrement mis Robin Roefs à l’épreuve pendant la seconde période.

Pour la suite, l’entraîneur de Chelsea a insisté sur la nécessité de faire preuve de patience alors que son effectif continue d’évoluer sous sa direction. « C’est la Premier League. Pour être réguliers sur cette période, nous sommes encore en train de nous développer et de progresser. Aujourd’hui, le sentiment n’est pas le meilleur, mais nous avons le temps de revenir sur ce match, d’y réfléchir, puis de revenir en novembre et en décembre en continuant de progresser », a expliqué Alonso.