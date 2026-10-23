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L’entraîneur d’Everton, David Moyes, a salué son ancien protégé Mikel Arteta avant leur rencontre de Premier League à l’Emirates Stadium. L’Écossais est revenu sur l’arrivée d’Arteta dans le football anglais grâce à lui et a défendu l’entraîneur d’Arsenal face aux critiques dont il avait fait l’objet dans les médias.

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Moyes se prépare à retrouver son ancien protégé à l’Emirates Stadium

L’entraîneur d’Everton, David Moyes, retrouvera son ancien milieu de terrain Mikel Arteta lorsque son équipe se rendra à l’Emirates Stadium pour affronter Arsenal. Moyes avait recruté Arteta à Everton en janvier 2005. L’Espagnol y est resté six ans et demi avant de rejoindre le nord de Londres.

Depuis, Arteta s’est construit une brillante carrière d’entraîneur, remportant la Coupe d’Angleterre en 2020 avant de mener Arsenal à son premier titre de Premier League depuis 22 ans en mai.

Moyes s’est dit fier des accomplissements d’Arteta tout en évoquant les influences tactiques et culturelles qui ont contribué à sa réussite.

Moyes s’interroge sur ce qu’Arteta a retenu de sa méthode

Interrogé sur la manière dont l’identité d’entraîneur d’Arteta s’est forgée après son passage auprès de Pep Guardiola à Manchester City, Moyes s’est demandé quelle influence il avait lui-même eue sur l’homme de 44 ans. « Je me demande toujours : ‹ Mikel a travaillé avec Pep, qu’a-t-il pu retenir de moi ? › Je ne sais pas vraiment », a déclaré Moyes.

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« Je sais comment Pep travaille, à quel point ses équipes sont bonnes et ce que Mikel a vu... Mais il y a beaucoup d’autres choses, comme instaurer une culture de la gagne et bâtir une équipe qui gagne. »

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« La manière de gérer les joueurs, ce qu’on exige d’eux, les exigences qu’on fixe. J’espère qu’il en a peut-être retenu certains éléments », a ajouté Moyes.

L’entraîneur d’Everton répond aux premiers détracteurs d’Arteta et salue l’influence basque

Moyes a vivement défendu Arteta face aux critiques essuyées au début de son passage à Arsenal, rejetant la pression médiatique subie par l’Espagnol avant qu’il ne remporte des trophées. « Je me souviens avoir entendu des gens parler de ce qu’il n’avait pas fait. Je me disais : ‹ Quelles absurdités ! › », s’est rappelé Moyes.

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« Il a remporté la Coupe d’Angleterre à la fin de sa première année et des gens disaient : ‹ Il n’a rien gagné. › Aujourd’hui, il est tout en haut, il remporte la Premier League. »

Moyes a également souligné la vague d’entraîneurs basques en Angleterre, citant Unai Emery, Andoni Iraola et Xabi Alonso : « Regardez ceux qui viennent du Pays basque... En ce moment, on dirait qu’ils ont une touche de magie. »

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Arteta s’est imposé parmi l’élite des entraîneurs

Moyes a affirmé qu’Arteta compte désormais parmi les meilleurs entraîneurs du football mondial, alors qu’Arsenal continue de rivaliser au plus haut niveau dans les compétitions nationales et européennes.

« Il affronte les meilleures équipes en Ligue des champions », a souligné Moyes. « Il fait actuellement partie des meilleurs entraîneurs du monde. »

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Everton se rend à l’Emirates Stadium avec l’ambition de contrarier Arsenal et sa quête du titre dans le nord de Londres.