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Franco Mastantuono s’est confié sur son séjour dans la capitale espagnole, qualifiant son expérience au Real Madrid de tout simplement extraordinaire. Le meneur de jeu argentin, qui poursuit actuellement sa progression loin du Santiago Bernabéu, a également désigné une star en particulier comme son joueur préféré de l’effectif actuel.

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Son admiration pour Jude Bellingham et les stars du Real Madrid

Le prodige argentin Mastantuono garde un excellent souvenir de son passage au Real Madrid et exprime sa profonde admiration pour les stars actuelles du club. Le jeune meneur de jeu a rejoint le Real Madrid en provenance de River Plate à l’été 2025. Il a disputé 35 matches toutes compétitions confondues, inscrit trois buts et délivré une passe décisive. Actuellement prêté à la Fiorentina, Mastantuono a parlé sans détour, lors de son passage dans l’émission italienne My Skills sur DAZN, de l’estime qu’il porte à l’environnement du club dans la capitale espagnole. Il a notamment souligné l’accueil chaleureux qu’il a reçu dans le vestiaire.

« Au Real Madrid, on m’a traité de façon incroyable. Je parle des gens du club, de mes coéquipiers, c’était impressionnant », a expliqué Mastantuono en évoquant son adaptation au football européen. Malgré tous les talents dont dispose Jose Mourinho, un joueur se détache aux yeux de l’adolescent. Tout en reconnaissant les qualités de plusieurs coéquipiers, il a clairement désigné un milieu anglais comme sa principale source d’inspiration sur le terrain.

« J’adore Bellingham, c’est le joueur du Real Madrid que je préfère », a déclaré l’Argentin avec enthousiasme. Il a également souligné que l’effectif regorge de joueurs de classe mondiale à tous les postes. « Il y a aussi Vinicius, Mbappe, Valverde, Brahim, qui est très bon. Maintenant, Diomande, Espi. Ils ont une grande équipe. »

Son expérience avec Messi et la sélection nationale

Mastantuono a également évoqué son parcours avec la sélection argentine, au cours duquel il a obtenu sept sélections et inscrit un but, et qui lui a permis de côtoyer le légendaire Lionel Messi. Pour tout jeune Argentin, partager un terrain ou figurer dans le même groupe que le lauréat de huit Ballons d’Or est un rêve devenu réalité. Mastantuono ne fait pas exception et chérit chaque instant, notamment les 11 minutes qu’il a disputées lors de la dernière apparition de Messi en sélection contre le Bénin, avant que l’icône ne mette un terme à son illustre carrière avec l’Albiceleste.

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« C’était incroyable. Figurer sur un document ou dans quoi que ce soit lié au football avec Messi, c’est ce qu’il y a de mieux pour moi », s’est-il souvenu, visiblement ému. Le jeune joueur considère le fait d’avoir côtoyé Messi comme le sommet de sa carrière professionnelle jusqu’à présent, compte tenu du statut d’icône sportive du capitaine. « C’est ce qui peut arriver de mieux à un joueur, parce que Messi a battu tous les records », a-t-il ajouté, tout en reconnaissant que le dernier match de Messi avec l’Albiceleste avait été un moment « très triste » pour toute la nation.

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Son adaptation au football italien avec la Fiorentina

Alors qu’il prend ses marques en Serie A avec la Fiorentina, Mastantuono est devenu un joueur central de l’équipe. Il a disputé 12 matches toutes compétitions confondues cette saison et inscrit quatre buts.

En comparant les exigences tactiques du football italien à ce qu’il a connu en Espagne et en Argentine, le milieu de terrain a relevé d’importantes différences dans le style de jeu. « La Serie A est très différente du championnat espagnol. Toutes les équipes ont beaucoup de technique, ce qui en fait un championnat où l’on a davantage la possession du ballon », a-t-il observé. Il a également noté que l’élite italienne présente certaines similitudes physiques avec le football sud-américain, notamment dans l’intensité des contacts et des duels individuels pour le ballon.

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Le défi de la Juventus en vue

La Fiorentina occupe actuellement la 16e place de Serie A avec huit points après ses 10 premiers matches, à seulement un point de Monza, 18e et dans la zone de relégation. Elle se prépare désormais à recevoir la Juventus dimanche, pour son dernier match avant la prochaine trêve internationale.