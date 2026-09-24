Lamine Yamal, la star du Barça, n'a pas attendu le choix des experts pour trancher la bataille du Ballon d'Or. Il a décidé de la trancher lui-même par une déclaration explosive qui va enflammer l'Europe.

Alors que la lutte pour la récompense individuelle la plus prestigieuse s'intensifie, le joyau du Barça s'est exprimé avec l'assurance des grands pour le dire sans détour : rares sont ceux qui jouent au football comme moi, et le Ballon d'Or doit revenir à celui qui régale les supporters.

L'ailier du Barça et de la sélection espagnole Lamine Yamal (19 ans) a renouvelé son appel explicite à remporter le Ballon d'Or de cette année, lors d'un nouvel entretien accordé à une chaîne espagnole, quelques jours avant la cérémonie tant attendue.

Yamal est considéré comme l'un des principaux candidats au titre, qui sera remis lundi prochain, le 26 octobre, au London Palladium, dans un contexte de concurrence féroce durant la trêve internationale actuelle.

« C'est moi qui fais la différence »

Interrogé sur les raisons pour lesquelles il mérite ce trophée, lors d'un entretien avec le réseau de chaînes espagnol « Teledeporte » et rapporté par « Mundo Deportivo », Lamine n'a pas hésité à répondre avec une assurance frappante, plaçant le plaisir comme premier critère de sacre.

Yamal a déclaré : « Cela tient à mon style de jeu et à ma personnalité en ce moment dans le football européen, et parce que Messi restera toujours présent et que les gens prendront du plaisir à le regarder. Il y a peu de joueurs qui jouent comme moi, qui vous font apprécier le jeu de cette manière, et je le ressens. »

Il a ajouté : « C'est mon objectif, c'est pour cela que Neymar était mon modèle. Le Ballon d'Or récompense le meilleur joueur, celui que vous prenez le plus de plaisir à regarder, le joueur exceptionnel. C'est ce qui me distingue. »

Les déclarations de Yamal, qui établissent un lien entre le plaisir et le mérite, viennent confirmer la philosophie qu'adopte la jeune star, selon laquelle le Ballon d'Or ne se résume pas à des chiffres et des buts, mais à la capacité de régaler le monde.









Unanimité au Barça et en Espagne

La candidature de Yamal n'est pas seulement le fruit de sa confiance en lui : elle bénéficie d'un large soutien à l'intérieur du vestiaire du Barça et de la sélection espagnole. De Raphinha à Rodri, en passant par les récentes déclarations d'Anthony Gordon et de Nico Williams, tout le monde s'accorde à dire que le porteur du numéro 10 au Barça est le plus digne du trophée cette année.

Les votes pour la récompense seront clos lundi prochain, le 28 septembre. C'est pourquoi Yamal tentera de laisser sa dernière empreinte lors du choc attendu samedi prochain face à l'Angleterre, sur la pelouse de Wembley.









Même si, en théorie, cette rencontre ne devrait pas être prise en compte dans les critères de la récompense, qui s'arrêtent à la finale de la Coupe du monde, l'expérience a prouvé que les dernières impressions sont souvent décisives dans l'esprit des votants avant qu'ils ne déposent leur bulletin.



