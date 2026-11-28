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La défaite du Real Madrid face à Alavés (1-2) au stade Santiago-Bernabéu a tourné à la soirée de critiques et de polémiques. Après la rencontre, José Mourinho est sorti de son silence pour s'en prendre à l'arbitre Soto Grado et lever le voile sur les coulisses du remplacement d'Arda Güler et du maintien de Vinicius Junior sur le terrain. Il a ensuite reconnu sa responsabilité dans la défaite, admettant que son équipe avait manqué de vivacité et de capacité à percer la défense adverse.

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Lors de la conférence de presse d'après-match, Mourinho a défendu ses choix tactiques. Il a expliqué que le style de jeu de l'adversaire l'avait contraint à chercher d'autres solutions, face à une équipe qui misait moins sur la possession du ballon que sur des transitions offensives directes. Une approche qui a compliqué la tâche du Real Madrid pour atteindre la surface de réparation et l'a privé des espaces qu'il a l'habitude d'exploiter face à d'autres adversaires.

Le technicien portugais a précisé que le manque de présence offensive dans la surface d'Alavés l'avait poussé à envisager l'entrée d'Espi, une option capable selon lui de régler ce problème. Il a également révélé qu'au moment du changement, il hésitait entre Arda Güler et Vinicius. La grande similitude entre les rôles d'Arda et de Bernardo Silva l'a conduit à garder le Brésilien, estimant que le Turc et le Portugais pouvaient remplir la même fonction en l'absence d'espaces.

Pour expliquer pourquoi il n'avait pas effectué davantage de changements, Mourinho a reconnu que ses joueurs n'avaient pas affiché la vivacité nécessaire. Il n'a toutefois pas voulu faire entrer un grand nombre de remplaçants d'un coup, de peur de nuire à l'équilibre et à l'organisation de l'équipe sur le terrain.

Il a assuré ne pas vouloir bouleverser la répartition de ses joueurs, tout en ayant le sentiment que l'équipe manquait de l'énergie nécessaire pour faire face au déroulement du match. Un constat qui mérite, selon lui, une analyse minutieuse après avoir revu la rencontre à plusieurs reprises.

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Sur le plan arbitral, Mourinho a clairement critiqué l'arbitre de la rencontre, lui reprochant son laxisme face aux fautes et aux pertes de temps. Il a également contesté la non-application de la règle prévoyant un carton rouge direct lorsqu'un membre du banc lance un ballon sur le terrain, affirmant que la scène s'était produite à deux reprises.

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Le technicien portugais a poursuivi ses attaques contre l'arbitre, rappelant qu'il avait expulsé Mbappé lors d'une saison précédente, puis Vinicius et enfin Bellingham, avant d'ironiser sur la possibilité que Courtois soit sa victime la saison prochaine. Il a estimé que l'arbitre aimait faire étalage de son autorité et se présenter comme un « monstre », tout en assurant que son équipe n'avait pas perdu à cause de l'arbitrage, mais à cause de ses propres erreurs.

Mourinho est également revenu sur l'expulsion de Jude Bellingham. Depuis le banc, il a cru que le joueur avait été victime d'un croc-en-jambe méritant un penalty, d'autant que Bellingham le lui avait affirmé, ce qui l'a amené à croire la version de son joueur. Il a néanmoins pris soin de ne pas rendre l'arbitre responsable de la défaite.

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Pour conclure, Mourinho ne s'est pas montré contrarié par la colère d'Arda Güler après son remplacement. Il y a au contraire vu un signe positif, reflet de l'envie du joueur de jouer, assurant qu'il aime avoir des joueurs qui sont agacés lorsqu'ils quittent le terrain.

Il a refusé de faire des réactions du public envers Vinicius un sujet de débat, estimant que le joueur n'avait pas été différent de ses coéquipiers dans le jeu et que la responsabilité de la défaite lui revenait en tant qu'entraîneur, et non à un joueur en particulier. Il a insisté sur la nécessité de revoir le match encore et encore pour obtenir des réponses claires sur les raisons de ce revers.