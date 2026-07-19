« C'est moi, le vrai héros ! » : Trump écarte la requête de Rodri et s'impose sur la photo

La cérémonie de remise du titre de champion du monde 2026 à l’Espagne a été marquée par un incident rare et gênant. Rodri, le capitaine de la sélection espagnole, a demandé au président de la FIFA, Gianni Infantino, d’écarter le président américain Donald Trump de la photo souvenir des vainqueurs.

La présence de l’homme d’affaires américain lors de la séance photo commémorative, destinée à célébrer le sacre, a créé une tension palpable et des instants gênants, les joueurs et le staff technique espagnols souhaitant que l’image mette en valeur l’équipe sans intervention de personnalités politiques.

Présent pour célébrer le sacre espagnol au MetLife Stadium du New Jersey, après la victoire 1-0 en finale contre l’Argentine, Trump avait remis le trophée et les médailles aux joueurs avant de chercher à intégrer la photo officielle des champions.

Selon des sources concordantes, Rodri, désigné meilleur joueur du tournoi, s’est alors adressé à Infantino pour lui demander d’éloigner le président américain et de réserver la photo aux seuls joueurs et au staff technique espagnols, signe d’une volonté de préserver l’intimité de ce moment historique.

Malgré cette demande explicite du capitaine espagnol, Trump est finalement resté aux côtés des champions pour la photo finale.

Cet épisode vient s’ajouter à une série de situations controversées qui ont émaillé la cérémonie de clôture, après qu’un premier incident a vu le trophée remis à Trump en tribunes pendant la rencontre, en violation du protocole officiel.