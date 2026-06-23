L’une des étoiles africaines de la Coupe du monde 2026 attire déjà l’attention de plusieurs grands clubs européens, qui le surveillent de près en pleine période estivale du mercato.

Selon le site Fichajes, qui cite le journal turc Sabah, le club allemand de Leipzig s’est officiellement invité dans la course pour recruter le jeune milieu ivoirien Krist Inao Olay (20 ans), actuellement sous contrat avec Trabzonspor, après ses prestations remarquées avec les « Éléphants » en phase de groupes.

Selon le site, le club allemand rejoint ainsi le Paris Saint-Germain, Barcelone et Chelsea sur les rangs pour s’attacher les services du milieu de terrain.

Selon le média, le club allemand suit de près ce milieu de terrain, dont le toucher de balle raffiné et la capacité à gagner des duels (10 sur 14 face à l’Allemagne) ont impressionné. et affiché un taux de réussite de 90 % dans ses passes.

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Trabzonspor, qui détient le joueur sous contrat jusqu’en 2030 après l’avoir recruté l’été dernier à Bastia pour 5,5 millions d’euros seulement, se trouve ainsi en position de force dans d’éventuelles négociations.

Selon le quotidien, Trabzonspor ne lâchera pas son milieu pour moins de 50 millions d’euros et estime que ce chiffre pourrait grimper en cas de guerre des enchères entre cadors européens.

Un tel transfert marquerait un tournant majeur dans la carrière du jeune homme, lui qui a commencé en jouant pieds nus dans les rues d’Abidjan avant d’intégrer l’académie de Jean-Marc Gillo, qui a révélé plusieurs stars ivoiriennes comme Yaya et Kolo Touré ou Gervinho.

Si Leipzig parvenait à finaliser ce dossier, Olaye deviendrait l’un des transferts les plus onéreux de l’histoire du club allemand, égalant le record de Xavi Simons (50 millions d’euros).

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