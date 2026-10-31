Sami Trabelsi, l'ancien sélectionneur de l'équipe nationale tunisienne, a créé la surprise en révélant l'ampleur des interventions de l'un des responsables de la fédération locale de football dans les affaires de la Tunisie, précisant que l'affaire ne se limitait pas aux choix des joueurs ou aux décisions techniques, mais s'étendait aux détails internes du camp de la sélection, jusqu'à déterminer qui se tenait aux premiers rangs pendant la prière !

Dans des déclarations retentissantes accordées ce samedi à la radio tunisienne « Mosaïque », Trabelsi a imputé une partie de la responsabilité de l'échec subi par l'équipe nationale tunisienne lors de la Coupe d'Afrique des nations 2025 au Maroc aux interventions des responsables, affirmant que les ingérences répétées avaient eu un impact négatif sur l'ambiance de travail au sein de l'équipe et imposé des pressions sur le staff technique.

L'ancien sélectionneur est revenu sur les détails de la période ayant précédé la compétition continentale, expliquant que l'atmosphère s'était tendue après l'élimination de la Tunisie au premier tour de la Coupe arabe, disputée au Qatar en novembre 2025, et que les interventions de l'un des responsables de la fédération avaient encore compliqué la crise, au point qu'il avait songé à présenter sa démission et à rentrer en Tunisie avant le début des rencontres de la Coupe d'Afrique des nations.

Trabelsi a affirmé que les interventions ne s'étaient pas limitées au fait de donner un avis sur les choix techniques, mais étaient allées jusqu'à tenter d'imposer certains noms sur la liste de la sélection, ajoutant : « Il y a eu quelqu'un qui s'est opposé à la convocation de Naïm Sliti et qui a voulu m'imposer la convocation d'un joueur du championnat tunisien. Tout cela a été fait par un responsable de la Fédération tunisienne de football, c'est lui qui décide de tout. »

Le récit de Trabelsi ne s'est pas arrêté à l'ingérence dans la liste des joueurs, puisqu'il a indiqué que ce même responsable intervenait dans d'autres détails concernant la sélection, affirmant qu'il déterminait même le moment où les joueurs recevaient leurs soins, allant jusqu'à désigner les personnes qui se tenaient aux premiers rangs pendant la prière, en référence à ce qu'il a décrit comme l'étendue de l'influence du responsable au sein du camp de la Tunisie.

Malgré ses critiques acerbes, Trabelsi ne s'est pas exonéré de la responsabilité des résultats, reconnaissant que l'équipe n'avait pas livré les performances attendues et n'avait pas obtenu de résultats positifs durant la période où il était aux commandes, présentant ses excuses au public tunisien pour ne pas avoir atteint les objectifs qu'il s'était fixés.

La Fédération tunisienne avait limogé Trabelsi après l'échec de la Coupe d'Afrique des nations 2025, avant que Sabri Lamouchi ne prenne sa succession, puis ce dernier est parti après un seul match officiel lors de la Coupe du monde 2026, sur fond de critiques visant le parcours de la sélection et ses résultats.

Mouïne Chaâbani dirige actuellement l'équipe nationale tunisienne, après avoir disputé deux matchs lors des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations 2027, qui se sont soldés par des nuls face à l'Ouganda et au Botswana.