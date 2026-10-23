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L’entraîneur d’Arsenal, Mikel Arteta, a couvert d’éloges son homologue d’Everton, David Moyes, qualifiant son ancien entraîneur de roi de la Premier League. L’Espagnol est revenu sur l’influence de Moyes sur sa carrière depuis son arrivée dans le football anglais sous ses ordres en 2005.

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Arteta se prépare à des retrouvailles chargées d’émotion avec son ancien club

L’entraîneur d’Arsenal, Mikel Arteta, s’apprête à vivre un match particulièrement personnel lorsque son équipe recevra Everton à l’Emirates Stadium. Avant de devenir entraîneur et de prendre les rênes du club du nord de Londres, Arteta a passé six années mémorables à Goodison Park, disputant 209 matches et inscrivant 35 buts pour le club de la Merseyside.

Arsenal aborde cette rencontre sur une série de cinq matches sans défaite toutes compétitions confondues, après avoir remonté le score pour arracher un nul 2-2 face au Bayern Munich en Ligue des champions.

Everton se rend dans le nord de Londres en quête de réponses sous la direction de son entraîneur expérimenté, David Moyes, après une série de résultats difficiles sur la scène nationale.

Arteta salue la longévité de Moyes, une source d’inspiration

S’exprimant devant les médias avant le match, Arteta a exprimé sa profonde gratitude envers Moyes, qui l’avait recruté à Everton en provenance de la Real Sociedad en février 2005. « À 100 % ; je ne sais pas si c’est le roi ou quoi, mais c’est assurément quelqu’un que nous admirons tous, je pense », a déclaré Arteta.

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« Pas seulement pour sa longévité, mais aussi, je pense, pour ce qu’il représente pour le football, pour la Premier League, et pour son parcours. »

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« Pour moi tout particulièrement, parce que je connais l’homme derrière l’entraîneur, ce qui est le plus important... et c’est un excellent entraîneur », a ajouté l’Espagnol.

L’Espagnol se souvient des soirées magiques à Goodison Park

Arteta s’est remémoré avec affection ses années de joueur sous les ordres de Moyes, soulignant le lien particulier qu’il entretenait avec les supporters d’Everton. « Je me souviens de cette soirée. De l’ambiance que nous créions lors de ces soirées à Goodison », a raconté Arteta en repensant à ses soirées européennes sous le maillot bleu roi.

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« Ces supporters ont été incroyables avec moi. Je me suis toujours senti membre de la famille, ils m’ont réservé un accueil très chaleureux. »

« Comme ces soirées arrivaient après tant d’années de football européen, je pense que les supporters les attendaient eux aussi », a-t-il confié.

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Arsenal se prépare à un duel tactique face à Everton

Malgré les difficultés récentes d’Everton sur la scène nationale, Arteta a mis ses joueurs en garde contre tout excès de confiance face à l’équipe bien organisée de Moyes.

« Il y a beaucoup [de menaces], parce que je connais très bien David et sa façon de mettre son équipe en place, ainsi que la qualité de leur organisation et de leurs individualités », a souligné Arteta.

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Arsenal tentera de prolonger sa domination face à Everton au coup d’envoi à l’Emirates Stadium.