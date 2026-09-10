Le démenti express de la FIFA à l'annonce marocaine concernant l'organisation de la finale de la Coupe du monde 2030 n'est pas passé inaperçu. Depuis l'Espagne, Javier Tebas, le président de la Ligue espagnole, est monté au créneau pour mettre l'instance internationale sur le banc des accusés, à travers une publication au vitriol sur les réseaux sociaux.

Tebas, l'ennemi juré d'Infantino, ne s'en est pas pris au Maroc, mais à la politique des démentis devenue une véritable marque de fabrique de la Fédération internationale de football sous la direction du dirigeant suisse.

« Ce n'est pas un journaliste, c'est Lekjaa ! »

Tebas a écrit avec ironie : « Un nouveau démenti de la FIFA ! Rien de nouveau, le démenti est devenu une politique quasi officielle de cette fédération, et voilà qu'elle qualifie de mensonge et d'intox la tenue de la finale de la Coupe du monde 2030 au Maroc. »

Il a ensuite porté le coup le plus fort en s'interrogeant sur l'origine de l'information : « Le problème réside dans l'identité de celui qui l'a affirmé. Ce n'est pas un journaliste, ni une simple rumeur sur les réseaux sociaux. Il s'agit de Fouzi Lekjaa, le président de la Fédération royale marocaine de football, membre du Conseil de la FIFA lui-même, et ministre délégué du gouvernement marocain chargé du Budget. »

Il a ajouté : « Lekjaa affirme que la finale se tiendra à Casablanca, et la FIFA le dément. Alors, qui est le menteur ? Le président de la fédération organisatrice, membre du Conseil de la FIFA et ministre du gouvernement marocain ? Ou faut-il croire, une fois de plus, au démenti officiel d'Infantino ? »

L'affaire Palhinha revient sur le devant de la scène

Tebas ne s'est pas contenté de jeter le doute : il a rappelé à tous un épisode célèbre qui prouve, selon lui, les mensonges de la FIFA.

Il a déclaré : « On connaît bien cette méthode. Lors de la Coupe du monde des clubs, Trump a appelé Infantino au sujet du carton rouge brandi à l'encontre de Palhinha. La FIFA nous a assuré que l'appel n'avait aucun rapport avec quoi que ce soit. Puis, par pur hasard, la suspension a été annulée et le joueur a été autorisé à jouer, mais là encore, cela n'avait aucun rapport avec le sujet. Et maintenant, un nouveau démenti. »

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Le président de la Liga a conclu ses propos par une pique ironique et cinglante, dans laquelle il a proposé à la FIFA une solution pratique : « La FIFA devra peut-être bientôt créer une nouvelle rubrique sur son site internet intitulée : Démentis en cours, avec la date de publication et, surtout, la date de péremption. Car lorsque les démentis deviennent une habitude au sein d'une institution, on en arrive à un point où ce n'est plus ce qu'elle dément qui pose problème, mais ceux qui la croient. »