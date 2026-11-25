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L’entraîneur de l’AC Milan, Ruben Amorim, a lancé un défi à son groupe : pour devenir une équipe de tout premier plan, il doit faire preuve de régularité aussi bien en championnat qu’en Europe. Milan se rendra jeudi à Athènes pour affronter l’Olympiakos, alors que ses récentes performances européennes sont loin du niveau attendu à San Siro.

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Amorim fixe le cap pour la progression de Milan

Amorim refuse que son AC Milan se repose sur ses lauriers après sa large victoire 5-1 contre Frosinone en Serie A . Le technicien portugais sait parfaitement que, si les résultats en championnat se sont améliorés, la situation du club en Ligue Europa reste précaire : Milan occupe la 28e place du classement avec seulement trois points.

L’entraîneur a été direct sur les points à corriger sans attendre avant le déplacement à Athènes. « Il est évident que nous devons progresser dans le dernier tiers du terrain », a reconnu Amorim lors de sa conférence de presse d’avant-match. « La seule chose que nous puissions faire, c’est améliorer nos principes de jeu. Nous devons progresser sur ces petits détails, et c’est la seule façon dont je peux aider mes joueurs. Contre l’Olympiakos, ce sera un match différent de celui contre Frosinone, tout comme il sera différent de celui contre Cagliari. Nous devons progresser, y compris en défense. Nous avons presque toujours encaissé un but, c’est donc un autre domaine dans lequel nous devons nous améliorer. »

La campagne européenne de Milan est source de frustration cette saison, entre manque d’efficacité devant le but et erreurs défensives. Hormis une victoire 4-0 contre le RB Salzbourg, le club italien a perdu face à Bournemouth, Benfica et Ferencvaros sans parvenir à marquer.

Faire face à une grave crise des blessures

La tâche s’annonce nettement plus difficile avec une liste de blessés qui s’allonge et prive Amorim de solutions dans tous les secteurs du jeu. Milan devra se passer de nombreux joueurs de l’équipe première. Luka Modric, Strahinja Pavlovic, Francesco Camarda et Davide Bartesaghi sont les derniers à avoir rejoint l’infirmerie. Ils s’ajoutent à Fikayo Tomori, Ruben Loftus-Cheek, Matteo Gabbia, Samuel Chukwueze, Alexis Saelemaekers et Pietro Terracciano, laissant un effectif réduit à un moment crucial de la saison.

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Malgré ces absences, Amorim refuse de faire du manque de profondeur de l’effectif une excuse en cas d’échec. « Pour être une bonne équipe, il faut bien jouer en championnat comme en Europe, a-t-il insisté. C’est le seul moyen d’être une bonne équipe. Nous devons l’être, surtout à Milan. Je m’attends toujours à ce que les choses tournent mal, parce qu’il suffit de peu pour que la situation change. C’est ce que j’essaie de faire comprendre à mes joueurs, car ce ne sera pas toujours comme ça. Nous sommes au début d’un processus et je pense que nous avons besoin de tout le monde. Nous avons perdu Pavlovic, Modric, Saelemaekers et Chukwueze, et chacun doit être prêt, car il n’y a pas d’excuses dans les grands clubs. Nous devons être prêts à cela. Je ne peux pas croire que nous ayons perdu tous ces matches en Europe parce que nous avons fait tourner l’effectif. »

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Le défi du stade Georgios Karaiskakis

L’Olympiakos représente un sérieux défi pour cette équipe de Milan remaniée. Le club grec occupe la sixième place du classement de la Ligue Europa avec 10 points en quatre matches. Il a battu Jagiellonia, l’Olympique de Marseille et le Sparta Prague, avant de faire match nul 0-0 sur la pelouse du Stade Rennais lors de sa dernière sortie.

L’entraîneur de Milan a salué la qualité de l’adversaire tout en soulignant la nécessité pour ses joueurs de hausser leur niveau en l’absence de titulaires importants. « C’est une équipe solide. Elle est agressive, surtout à domicile. J’ai joué ici deux fois et cela a été difficile pour moi. Je connais son entraîneur et ce qu’il veut faire. Elle pratique un football compact et positif, en 4-3-3. Elle change beaucoup de choses, fait tourner son effectif et compte Jota ainsi que de nombreux joueurs portugais. C’est une équipe solide et, avec ses supporters, ce sera un match difficile. Chiquinho a beaucoup de talent, mais il est très impulsif. J’espère qu’il jouera bien demain, mais j’espère aussi qu’une grande carrière l’attend encore. »

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Garder le rêve du Scudetto vivant

Si l’Europe est la priorité immédiate, Amorim n’a pas renoncé aux ambitions du club en championnat. Milan occupe actuellement la quatrième place de Serie A avec 27 points, à cinq longueurs du leader, la Lazio. Malgré les difficultés de sa première saison et la crise actuelle des blessures, il reste convaincu que Milan peut demeurer dans la course au Scudetto. Interrogé sur sa position concernant la lutte pour le titre, il n’a pas varié : « Je n’ai pas changé d’avis. Cette année est difficile, mais si nous avons la possibilité de nous battre, nous le ferons. »

Plusieurs entraîneurs ont récemment été interrogés sur la sortie de Grand Theft Auto VI et sur le temps que les joueurs consacrent à ce jeu très attendu. Amorim a clairement exprimé sa préférence. « Je préfère que mes joueurs y jouent tous les jours plutôt qu’ils passent leur temps à faire défiler les réseaux sociaux, a-t-il déclaré. Les réseaux sociaux et tout ce qui va avec sont très difficiles à vivre pour les joueurs, qui, de toute façon, font face à plus de critiques que moi. Après Frosinone, je n’ai rien lu, parce que c’est comme ça que je veux vivre. »