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Le défenseur du FC Barcelone Joao Cancelo a affirmé que son équipe avait mieux joué que le Real Madrid malgré sa défaite 2-1 sur le fil dans le Clasico. L’international portugais a appelé ses coéquipiers à mieux maîtriser le ballon, tout en affichant une confiance totale avant d’affronter Alavés.

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Cancelo défend la prestation de son équipe après un douloureux revers à domicile

Le latéral de Barcelone Joao Cancelo a pris la défense de son équipe après sa défaite 2-1 face au Real Madrid au Spotify Camp Nou. Replacé au poste d’arrière droit à la suite de la blessure précoce de Xavi Espart, Cancelo a assuré que Barcelone s’était procuré les occasions les plus franches tout au long de la rencontre.

Raphinha a inscrit l’unique but de Barcelone avant que Kylian Mbappe ne donne la victoire au Real Madrid grâce à une réalisation tardive.

Ce résultat marque la première défaite de Barcelone sur la scène nationale cette saison.

Le défenseur estime que le Real Madrid a profité des moindres ouvertures

Au micro de DAZN, Cancelo a estimé que le score final ne reflétait pas fidèlement la prestation de Barcelone sur le terrain. « De mon point de vue, nous avons été la meilleure équipe, mais c’est le Real Madrid : il se crée peu d’occasions et il marque », a déclaré Cancelo.

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« Je pense que, dans l’ensemble, nous avons été la meilleure équipe, mais nous devons réagir. »

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« Il y a beaucoup de moments où nous voulons presser haut… et d’autres où nous devons davantage contrôler le match avec le ballon, ce qui est notre point fort », a-t-il ajouté.

Le latéral appelle à mieux maîtriser la possession

Cancelo a exhorté ses coéquipiers à s’appuyer sur leurs points forts pour empêcher leurs adversaires d’exploiter les espaces en contre-attaque. « Nous devons avoir davantage le ballon, le faire circuler et nous créer des occasions, même si nous en avons eu plus que le Real Madrid », a expliqué Cancelo.

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Malgré ce revers, le défenseur portugais a lancé un message d’unité.

« Nous sommes une équipe humble, nous aimons travailler dur », a-t-il souligné.

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Barcelone se tourne désormais vers son match contre Alaves

Cancelo a assuré que l’effectif était déjà pleinement concentré sur l’objectif de prendre les trois points lors de sa prochaine sortie.

« Les gars sont déjà concentrés sur la réaction à avoir contre Alaves, et c’est ce que nous allons faire », a conclu Cancelo.

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Barcelone reçoit Alaves au Camp Nou samedi avec l’ambition de consolider sa place en tête du classement.