« C'est le plus grand de l'histoire » : le président de la Fédération portugaise brise enfin le silence sur la crise entre Cristiano et Jesus

Pedro Proença, le président de la Fédération portugaise de football, a enfin brisé le silence au sujet de la polémique entourant la crise entre Cristiano Ronaldo, le sélectionneur et Jorge Jesus.

Après le coup de sifflet final du match entre le Portugal et la Norvège (2-1) hier, le quatrième et dernier match de cette trêve internationale, Pedro a dévoilé la situation de Cristiano, mais il a d'abord évoqué cette nouvelle victoire.

Selon le journal « A Bola », le président de la Fédération portugaise de football a exprimé son entière satisfaction à l'égard de cette nouvelle étape.

Il a déclaré : « Je suis extrêmement satisfait de ce nouveau cycle, un nouveau sélectionneur, de nouvelles méthodes, et les résultats parlent d'eux-mêmes. Ce furent 14 jours remplis d'un travail acharné avec 25 joueurs de très haut niveau et un nouveau staff technique. Nous sommes la première équipe à nous qualifier pour les quarts de finale. »

Il a ajouté : « Ce que nous ressentons aujourd'hui, c'est que le peuple portugais a retrouvé sa confiance en notre équipe nationale. C'est le fruit de ce nouveau staff technique. Le football portugais possède tous les atouts pour gagner, car nous avons des générations exceptionnelles. C'est ce que nous avions promis (retrouver la confiance), et cela a été accompli en seulement 14 jours de travail avec 25 joueurs qui se connaissaient déjà, tous dotés de grandes qualités. Quatre victoires en quatre matchs face à des équipes très solides. »

La situation de Cristiano Ronaldo

Le président de la Fédération portugaise a poursuivi : « Je ne donnerai pas ces précisions (sur ce qui s'est passé), ce sont des conversations tout à fait normales entre les entraîneurs et les joueurs. C'est un domaine technique, et le président de la Fédération ne s'immisce pas dans ce genre d'affaires. »

Il a ajouté : « Nous parlons du meilleur joueur de tous les temps, un joueur qui a consacré plus de deux décennies au football portugais. Cristiano Ronaldo représente aujourd'hui le plus grand symbole de l'identité portugaise, et nous devons l'honorer. »

Il a enchaîné : « Il est en équipe nationale grâce à son mérite sportif, et cela est indiscutable. Il fera toujours partie de ce groupe de travail tant qu'il disposera des compétences techniques. Cristiano le sait et il est conscient de ce sentiment. »

Il a poursuivi : « Quant au sujet précisément, je voudrais dire que nous sommes face à un malentendu qui doit être réglé en interne. »

Il a souligné : « Aujourd'hui, les joueurs ont montré cette relation étroite avec notre capitaine actuel. Ronaldo fait partie intégrante de notre équipe nationale, c'est notre étendard, et il a été le capitaine de l'équipe lors du premier de ces quatre matchs. Récemment, le sélectionneur Jesus a déclaré qu'il comptait sur Cristiano s'il était en bonne condition physique. Cela s'applique à tous les joueurs. »

Pedro a continué : « Ronaldo est un symbole portugais, un joueur exceptionnel dans tous les sens du terme. Il aurait pu mettre un terme à sa carrière footballistique en Coupe du monde, mais il ne l'a pas voulu en raison de son grand amour pour l'équipe nationale. Je suis témoin de cette relation qui lie Ronaldo au peuple portugais et à notre équipe nationale. »

Il a expliqué : « Il était important de terminer ces quatre matchs dans le calme, car c'est l'aspect sportif qui nous guidait. Nous aurons suffisamment de temps et la sérénité nécessaire pour nous asseoir tous ensemble et régler ce malentendu. Je le répète : Cristiano Ronaldo fait partie de notre héritage et il restera toujours ici si le sélectionneur le souhaite. »

Le président de la Fédération portugaise a ajouté : « Bien sûr, ce n'est pas une maison sans règles. Ces dynamiques se produisent au sein d'une équipe de travail. La Fédération, dans le calme, règle les situations en interne. Je le répète : heureusement, il existe une relation très forte entre Ronaldo et Jesus, et j'en suis témoin, car sans elle... soyons clairs, Ronaldo aurait peut-être déjà pris sa retraite de l'équipe nationale. S'il ne le fait pas, c'est en raison de cette relation et de ce respect. »

Il a conclu : « Tout ce qui se passera dans les prochains jours ne sera que des moments de calme, de dialogue et de discussion, et ce que nous voulons, c'est que nous revenions tous à notre équipe nationale en novembre. »