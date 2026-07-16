Nico Williams est revenu sur l’été exceptionnel qu’il a vécu l’année dernière, évoquant les coulisses d’une décision qui a tenu le monde du football en haleine pendant des mois.

Il est revenu sur l’échec de son transfert au FC Barcelone l’été dernier, avant de s’engager pour une longue durée avec l’Athletic Bilbao, jusqu’en 2035.

« Ça a été une année hors du commun pour moi », a confié l’international espagnol dans un documentaire diffusé par la chaîne RTVE. « L’été a été très difficile, ma famille et moi avons subi une pression énorme, et au final, ça n’a pas été facile. »

Son frère et capitaine de l’Athletic Bilbao, Iñaki Williams, a par ailleurs confié que les rumeurs persistantes autour du départ de Nico pour le Barça avaient encore compliqué le processus décisionnel.

Il a déclaré : « Si mon frère ne prenait pas sa décision du jour au lendemain, s’il gardait le silence ou s’il avait besoin de réfléchir à ce qui représentait pour lui un changement radical dans sa vie, certains avaient l’impression qu’il agissait mal. »

Selon le journal Sport, Iñaki a également révélé certaines situations auxquelles la famille a été confrontée pendant cette période, déclarant : « Le pire moment a été lorsque la fresque a été vandalisée, et surtout lorsque mon frère est revenu de vacances avec sa petite amie et que nous avons trouvé les vitres de la voiture brisées. »

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Il a ajouté : « Les informations contradictoires relayées par les médias ont accru le flou et l’incertitude. »

Le capitaine basque a aussi raconté le moment où Nico lui a annoncé sa décision finale : « Il m’a appelé en visioconférence. Nous étions à Ibiza, et il m’a dit : “Iñaki, j’ai décidé de rester.” Je lui ai répondu : “Tu plaisantes ?” Puis j’ai dit à ma femme : “Ce garçon a grandi, mon frère n’est plus un enfant.” »

Un an plus tard, Nico réaffirme qu’il a fait le bon choix, même si le Barça a remporté la Liga.

Il a déclaré : « J’ai pris la bonne décision. Je préfère rester dans ce club plutôt que de remporter cinq titres en Ligue des champions ou deux titres de champion d’Espagne, et j’en ai fait la preuve. »

Âgé de 24 ans, il prend actuellement part à la Coupe du monde 2026 avec la sélection espagnole et devrait être aligné par « La Roja » en finale face à l’Argentine, dimanche prochain.

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