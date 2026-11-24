Florenzi revient sur son prêt mouvementé au PSG
À l’approche du match de Ligue des champions entre le PSG et la Roma, Florenzi est revenu sur sa saison mouvementée à Paris. Prêté au club de la capitale française par la Roma pour l’exercice 2020-2021, l’Italien a vécu une année marquée par une obsession pour un titre européen. Avant de remporter finalement la Ligue des champions deux fois de suite, le PSG avait connu plusieurs éliminations douloureuses dans la plus prestigieuse compétition européenne de clubs.
L’une des plus grandes désillusions est survenue pendant le séjour de Florenzi, lorsque le club français s’est incliné face à Manchester City en demi-finales, après des défaites 2-1 et 2-0. Dans un entretien accordé à L'Equipe, Florenzi a raconté comment cette quête du titre européen accaparait tout le vestiaire. Cette obsession s’est finalement faite au détriment des résultats en championnat, au cours d’une saison en dents de scie.
Le départ de Tuchel, une histoire de « karma »
La saison 2020-2021 a commencé sous la direction de Tuchel, limogé par le PSG en décembre. Cruel retournement de situation pour les dirigeants parisiens : l’entraîneur allemand a remporté la Ligue des champions avec Chelsea plus tard au cours de cette même saison.
« À l’époque, le PSG n’avait pas encore remporté la Ligue des champions, mais on voyait que le président voulait construire quelque chose de grand, a déclaré Florenzi. Leur obsession, c’était la Ligue des champions. Et c’est sans doute ce qui nous a coûté le titre en championnat ; cette saison-là, nous ne pensions qu’à la Ligue des champions. Nous avons perdu en demi-finale contre Manchester City, et Tuchel l’a remportée en finale. C’est le karma ! Mais je garde d’excellents souvenirs de Paris, et j’y ai gagné mes premiers trophées. »
Enrique salué comme l’artisan du changement
Pendant des années, le PSG a peiné à faire de sa domination nationale une suprématie européenne. Florenzi a toujours pensé que le club finirait par conquérir l’Europe, à condition qu’un changement fondamental intervienne en coulisses.
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« Je me disais que le PSG finirait par gagner la Ligue des champions, oui, mais il fallait que quelque chose se passe, a expliqué l’ancien défenseur. Et ce quelque chose, c’est Luis Enrique. Avec lui, ce n’est plus le même club. »
Sous la direction d’Enrique, le PSG s’est libéré du poids psychologique qui le freinait jusque-là. L’entraîneur espagnol a insufflé une nouvelle identité au club, qui l’a porté vers deux titres consécutifs en Ligue des champions.
L’ancien défenseur suivra le match entre le PSG et la Roma
Passé par les deux clubs durant sa carrière, Florenzi entretient un lien particulier avec leur rencontre de Ligue des champions, mercredi. Le PSG reçoit la Roma au Parc des Princes pour la cinquième journée de la compétition.