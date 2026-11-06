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L’attaquant de Manchester United Marcus Rashford a couvert d’éloges le prodige du FC Barcelone Lamine Yamal, estimant que l’adolescent est l’héritier naturel de Lionel Messi. L’international anglais, qui a déjà passé du temps au Camp Nou, pense que le jeune ailier est destiné à atteindre les sommets du football mondial.

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Rashford place Yamal dans la même catégorie que Messi

L’attaquant de Manchester United, qui a passé du temps au club catalan, a reconnu que le talent naturel de Yamal ne ressemblait à rien de ce qu’il avait vu au cours de sa carrière au plus haut niveau. L’international anglais s’est exprimé lors d’une rencontre en petit comité avec des supporters dans l’Ambassadors’ Lounge d’Old Trafford.

Revenant sur son passage en Espagne, l’attaquant a raconté une conversation privée qu’il avait eue avec le joueur formé à La Masia avant son départ. « Avant de quitter le Barça, j’ai dit à Lamine Yamal que j’avais joué avec des joueurs très talentueux, mais qu’il était au-dessus de tous », a révélé Rashford, cité par Mundo Deportivo. Il a ensuite précisé aux supporters à quel point l’adolescent l’avait marqué : « Je n’ai jamais vu un joueur de cet âge aussi talentueux que lui. C’est celui qui se rapproche le plus du niveau de [Lionel] Messi au fil des années. »

Le joueur de 29 ans est allé encore plus loin dans ses prédictions sur l’avenir de Yamal, estimant que l’international espagnol pouvait atteindre les plus hauts sommets. « Je crois énormément au talent de ce garçon. S’il finit par remporter sept Ballons d’Or, cela ne me surprendra pas. Il a terminé deuxième, troisième et huitième. Et à quel âge ? 19 ans ? », a-t-il ajouté.

Son respect pour Messi et Kane

Si Rashford admire manifestement la nouvelle génération, il n’oublie pas les légendes qui lui ont ouvert la voie. Il est revenu sur le talent exceptionnel de Messi, qu’il a croisé au cours de sa carrière dans le football européen. « C’est un joueur incroyable », a déclaré Rashford au sujet de l’icône argentine. « Nous ne verrons probablement jamais, de notre vivant, un autre joueur doté d’un génie aussi complet que Leo. »

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Toutefois, concernant les récompenses individuelles les plus récentes, Rashford estimait que Harry Kane méritait la plus prestigieuse d’entre elles, devant les grands noms déjà établis. L’attaquant de Manchester United a révélé avoir contacté Kane pour le féliciter après une année prolifique devant le but. « Kane méritait le Ballon d’Or cette année. Il a inscrit un nombre insensé de buts et délivré un nombre insensé de passes décisives cette année. Je lui ai envoyé un message l’autre jour pour lui dire qu’il le méritait », a déclaré Rashford.

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Son retour à Manchester United

Au-delà de son regard sur ses pairs, Rashford s’est confié sur son parcours et sa fidélité à Manchester United. Après une période loin du club, comprenant un prêt au FC Barcelone et un passage à Aston Villa, l’attaquant était déterminé à ne pas jouer pour un autre club anglais. Son attachement à Manchester United restait le facteur principal dans sa décision lorsqu’il envisageait un retour définitif en Premier League.

« J’ai compris une chose… Je ne pouvais pas continuer à jouer contre United chaque saison », a-t-il confié à propos de son passage à Aston Villa. Cette prise de conscience l’a conduit à donner une consigne claire à ses représentants quant à l’endroit où il voulait jouer. « Si United n’était pas une option, j’ai dit à mon agent de m’envoyer à l’étranger, pas dans un autre club de Premier League », a-t-il expliqué.

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L’influence des légendes de United

Son retour à Manchester a également été facilité par les conseils de visages familiers, conscients de ce que représente le maillot de United. Rashford a révélé avoir demandé conseil à d’anciens coéquipiers et à des légendes du club avant de finaliser son retour. Leurs avis ont achevé de le convaincre qu’il avait encore quelque chose à accomplir au Théâtre des Rêves plutôt qu’ailleurs en Europe. Il a notamment attribué un rôle dans sa décision à deux figures marquantes de l’histoire récente du club. Il a révélé avoir eu des conversations distinctes avec Rio Ferdinand et Michael Carrick, qui l’ont finalement convaincu de s’engager pour un deuxième passage au club.