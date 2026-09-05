Lors du choc de la 2e journée, le Bayern Munich n’a pas marqué pour la première fois lors d’un match de Bundesliga depuis février 2025. De quoi forcer le respect du Belge.

« Félicitations à Schalke, les garçons se sont battus. Nous avons eu nos moments, nous avons eu de très grosses occasions, deux ou trois face-à-face avec le gardien. Et quand tu joues contre une équipe compacte et agressive, qui l’a bien fait, tu dois marquer dans ces moments-là. Si on regarde les occasions, alors nous pouvons gagner le match », a salué Kompany au micro de Sky. Dans le même temps, l’entraîneur du Bayern a reconnu que Schalke avait mérité ce match nul grâce à une prestation engagée : « C’est aussi ça, le football, quand les autres le méritent. Alors c’est comme ça. Il faut faire en sorte de marquer la prochaine fois. »

« Il y a toujours eu de la pression sur nous » : Kompany salue la performance défensive de Schalke

Kompany ne voulait toutefois pas faire des occasions manquées le seul critère pour juger le déroulement du match. Il a au contraire de nouveau mis en avant la prestation des Königsblauen et a expliqué : « Chaque match a sa propre histoire. Cette histoire a malheureusement été, pour nous, que nous n’avons pas marqué. Mais cela n’enlève rien à ce qu’a réalisé Schalke. Même si nous étions en face-à-face avec le gardien, il y avait toujours de la pression sur nous. Les garçons ont constamment essayé de revenir et de fermer les espaces. »

Jonathan Tah, côté bavarois, a lui aussi mis en avant la performance défensive de Schalke. « Nous avons eu trois ou quatre occasions très nettes que nous ne concrétisons pas, et à la fin l’adversaire défend alors à onze. Les défenseurs centraux étaient parfois au niveau de la surface. »

Le Bayern a eu beaucoup de mal face au promu combatif. Luis Diaz a manqué les deux meilleures occasions de la rencontre, tandis que de l’autre côté, le gardien Loris Karius a été exceptionnel et a logiquement été élu homme du match.

Pour Schalke, il s’agissait du premier point de la nouvelle saison. Le Bayern compte quatre points après son succès inaugural 5-1 contre le VfB Stuttgart. Mardi, le Rekordmeister poursuivra sa route en Ligue des champions face au FK Bodö/Glimt.