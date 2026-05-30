C’est le chaos total : les supporters du PSG et d’Arsenal en viennent aux mains à Budapest, et la police redoute une escalade majeure

Vendredi soir, à Budapest, des supporters du Paris Saint-Germain et d’Arsenal en sont venus aux mains. La finale de la Ligue des champions doit se tenir samedi dans la capitale hongroise, et les forces de l’ordre redoutent de nouveaux affrontements.

Des images diffusées sur les réseaux sociaux montrent des affrontements à coups de torches dans la rue Király. Les forces de l’ordre redoutent une « escalade totale » samedi, alors que de nombreux supporters dépourvus de billet erreront en ville.

Selon diverses sources, environ dix mille supporters dépourvus de billet se seraient rendus dans la capitale hongroise. Pour garantir la sécurité des spectateurs et prévenir d’éventuels affrontements, quelque quatre mille agents seront déployés samedi à la Puskás Arena.

Malgré ces dispositions, les autorités redoutent que ce dispositif ne suffise pas. C’est la première fois que Budapest accueille la finale de la Ligue des champions. Dès samedi matin, les supporters des deux camps se sont à nouveau rassemblés dans les rues, nombre d’entre eux ayant enchaîné sur une longue nuit de fête après le coup d’envoi des hostilités vendredi soir.

« Nous interviendrons avec fermeté si nous constatons des comportements qui troublent l’ordre public », a prévenu János Zoltán Kuczik, commandant des opérations pour la finale, lors d’une conférence de presse en début de semaine.

« Il n’est un secret pour personne que la présence simultanée de supporters londoniens et parisiens à Budapest représente un risque considérable, mais notre mission est de le réduire au minimum », a-t-il insisté.

La finale de cette compétition qui rapporte des milliards débutera samedi à 18 h. Consultez ici la déclaration remarquée de l’UEFA à ce sujet. Côté terrain, un Néerlandais pourrait être présent au coup d’envoi : selon l’entraîneur Mikel Arteta, Jurriën Timber est suffisamment en forme pour débuter la rencontre.