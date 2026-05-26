De violentes échauffourées ont éclaté mardi soir à Leipzig entre des supporters du Rayo Vallecano et ceux de Crystal Palace. Les deux clubs s'affronteront mercredi en finale de la Ligue Europa Conférence.

Des vidéos diffusées en ligne montrent des affrontements massifs, avec des chaises, des morceaux de verre et divers projectiles.

Les forces de l’ordre tentent de séparer les groupes, en vain pour l’instant. Selon plusieurs sources, des supporters de Leipzig se seraient également joints à la rixe, sans que la raison en soit claire.

Mercredi, les deux formations disputeront pour la première fois de leur histoire une finale continentale. Crystal Palace a conclu la saison à la quinzième place de la Premier League, tandis que Rayo Vallecano a terminé huitième de la Liga.