C'est le chaos total : après l'exclusion d'Enzo Fernández, une autre star de Chelsea flirte ouvertement avec le Real Madrid

Il semble y avoir actuellement des tensions au sein de l'effectif de Chelsea. Enzo Fernández a été écarté de l'équipe cette semaine par le club, après s'être exprimé favorablement sur un éventuel transfert au Real Madrid. Moisés Caicedo semble suivre son exemple, selon les médias espagnols.

Le milieu de terrain équatorien de 24 ans a en effet accordé cette semaine une longue interview au Diario AS, dans laquelle, tout comme Fernández, il a parlé ouvertement de Madrid. Par coïncidence, le camp de l'Équateur séjournait dans la capitale espagnole pendant la dernière période internationale.

« C'est vraiment génial », commence Caicedo. « La ville est vraiment magnifique. J'y suis déjà venu et je suis toujours aussi enthousiaste. Le temps est également magnifique... Je suis ravi d'être ici », déclare-t-il.

Logiquement, après ces mots, on interroge immédiatement Caicedo sur son avenir, étant donné que plusieurs de ses idoles ont joué au Santiago Bernabéu. « On ne sait jamais dans le football, n’est-ce pas ? J’ai actuellement un contrat avec Chelsea », répond-il.

« Honnêtement, je n’ai pas encore vraiment pensé à un autre club, à quitter Londres, mais bon, au final, on ne sait jamais dans le football. Tout ce que je veux, c’est profiter. J’ai un contrat et je veux continuer à jouer tant que Dieu le permettra. Après, on verra bien ce qui se passera », poursuit-il.

Caicedo dispose d’un contrat chez Chelsea jusqu’à la mi-2031, avec une option pour une année supplémentaire. Fernández est même engagé pour une année de plus, mais les deux joueurs ne semblent pas avoir encore rayé Madrid de leur liste. Des déclarations de ce genre ont coûté cher à l’Argentin cette semaine : Fernández a été écarté de l’équipe par l’entraîneur Liam Rosenior et manquera à la fois le match de coupe contre Port Vale et le match de championnat contre Manchester City.

« Chelsea est un club fantastique », déclare Caicedo. « Ils m'ont énormément aidé depuis mon arrivée. Je tiens à les en remercier et à le montrer à chaque match, tant que je serai là. Et puis, l'avenir nous le dira », conclut-il.