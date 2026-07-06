C'est le chaos total à la Coupe du monde : un pays cherche à faire annuler le carton jaune reçu par son joueur star

La décision de la FIFA de lever la suspension de l’attaquant américain Folarin Balogun pourrait avoir des conséquences majeures. Selon L’Équipe, la France espère désormais que le carton jaune infligé à Michael Olise sera à son tour annulé.

La star tricolore a été sanctionnée lors du huitième de finale face au Paraguay (victoire 1-0). Après un accrochage, Matías Galarza s’est laissé tomber, mais les images ont montré qu’Olise ne faisait que retenir légèrement le maillot de son adversaire. Suffisant tout de même pour écoper d’un carton jaune.

Jeudi, en quarts de finale, les Bleus défient le Maroc. Un nouveau carton contre Olise l’exclurait d’une éventuelle demi-finale, d’où le recours déposé par la Fédération française.

Une situation pour le moins ubuesque : jamais, dans l’histoire de la Coupe du monde, un avertissement n’avait été annulé ; pourtant, lors de cette phase finale aux États-Unis, rien ne semble impossible.

Bien que The Athletic affirme que le recours français n’a aucun lien avec la polémique Balogun, les deux dossiers restent étroitement liés. Grâce à la décision rendue cette nuit par la FIFA, l’attaquant américain pourra donc « tout simplement » affronter la Belgique.

La Fédération belge a bien tenté un ultime recours, sans succès. Infantino a affirmé que les instances judiciaires de la FIFA étaient « indépendantes » et que l’appel téléphonique avec Donald Trump n’avait eu « aucune influence ».