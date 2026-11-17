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Après la victoire spectaculaire contre les Pays-Bas, Jürgen Klopp a révélé comment une astuce tactique avait permis à l’équipe d’Allemagne de signer un succès éclatant.

« Aujourd’hui, c’était intense d’une tout autre manière. Ça s’est vu. Les deux équipes voulaient presser haut. Aucune ne s’est facilité la tâche : elles ont envoyé les ballons par-dessus les têtes de leurs adversaires. Nous avons aussi essayé de faire simple. Sauf quand nous pouvions aller vite : là, nous voulions ressortir le ballon en jouant », a expliqué le sélectionneur après la victoire 5-0 (1-0) de son équipe .

Sur ce point, il ne fallait pas « se laisser déstabiliser », puisqu’ils n’avaient eu que « deux séances d’entraînement » pour travailler les automatismes. « Et après ça, réussir une relance parfaite face à un pressing haut ? Je me suis dit : on peut aussi laisser tomber. On le fera un jour, quand on aura deux semaines devant nous », a poursuivi Klopp.

À la place, l’équipe d’Allemagne a opté pour une approche un peu plus pragmatique avec le ballon. « Nous voulions jouer long vers Kai (Havertz), aller chercher les deuxièmes ballons. Les Néerlandais avaient le même plan : ils jouaient long vers (Cody) Gakpo », a expliqué Klopp. Les Néerlandais posaient surtout des problèmes à l’équipe allemande « quand le ballon était au sol, parce que (Tijjani) Reijnders jouait en numéro dix et que (Donyell) Malen occupait les deux défenseurs centraux. Là, ils nous faisaient courir. »

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Le sélectionneur a poursuivi : « Nous devions être plus audacieux et faire sortir l’un de nos défenseurs centraux pour défendre. Pavlo (Aleksandar Pavlovic) et Jo (Joshua Kimmich) ont trouvé de bons ajustements, mais ça ne suffisait pas, parce que l’espace restait trop grand. Il fallait donc que Jona (Jonathan Tah) ou Schlotti (Nico Schlotterbeck) monte défendre au milieu de terrain. C’est là que nous leur avons posé des problèmes. Et ensuite, nous avons fait des choses incroyables à partir de ces espaces. »

Getty Images

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Dans l’ensemble, le sélectionneur s’est montré extrêmement satisfait de la prestation collective de ses joueurs . Il reverra encore et encore ces « superbes buts », « cette nuit et au cours des prochaines semaines et des prochains mois ». « C’est un groupe très particulier en ce moment », a dit Klopp à propos de sa sélection, pour laquelle il avait déjà eu un « coup de foudre » au début de l’automne.

« Tout le monde rentre chez soi avec le sourire et, pendant au moins trois ou quatre mois, ne remet pas l’équipe nationale en question, mais se dit : ça peut donner quelque chose », a ajouté Klopp. Il compte dans son équipe « de merveilleux footballeurs, de formidables personnalités » : « Les gars continuent aussi de se surprendre eux-mêmes. »

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Grâce à cette large victoire contre les Pays-Bas, l’équipe d’Allemagne s’est emparée de la première place du groupe 2 lors de la dernière journée de la Ligue des nations et s’est ainsi qualifiée pour les quarts de finale. À l’heure actuelle, ses adversaires possibles sont la Belgique, l’Espagne, le Danemark, le Portugal ou la Norvège.