Hansi Flick, l'entraîneur du Barça, s'est montré satisfait du bon début de saison de son équipe après la victoire face à Séville (3-1) au stade Sanchez-Pizjuan, permettant au club de poursuivre son parcours idéal avec une huitième victoire consécutive depuis le début de la saison, lors d'une soirée marquée par le triplé du Brésilien Raphinha.

Flick a salué le niveau affiché par le capitaine du Barça, soulignant que la décision de l'aligner comme véritable avant-centre venait du staff technique, et que le joueur s'était rapidement adapté à son nouveau rôle.

Il a déclaré : « Raphinha est à un très haut niveau, et nous connaissons sa qualité. C'est un joueur dynamique et de grande classe, et nous sommes heureux de l'avoir. La décision de le faire jouer comme numéro 9 a été prise par le staff technique, et il est très content d'évoluer à ce poste. »

Les éloges de Flick coïncident avec l'approche d'une prolongation de contrat de Raphinha avec le Barça, l'entraîneur allemand ayant considéré le maintien du joueur au sein de l'équipe comme une étape importante, déclarant : « C'est la meilleure décision qu'ait prise le club. Quand on le voit échanger avec les supporters et l'équipe, on comprend qu'il est le capitaine idéal. »

En revanche, la rencontre face à Séville a apporté une mauvaise nouvelle au Barça avec la blessure d'Andreas Christensen, qui a quitté le terrain en seconde période après avoir été victime d'un problème musculaire.

Flick a révélé que le défenseur danois sera absent quelques semaines, dans l'attente des examens médicaux pour déterminer précisément la nature de la blessure et la durée de son indisponibilité.

Flick a expliqué que le choix de titulariser Dominik Livakovic face à Séville relevait d'une décision technique propre à ce match, et non d'une baisse de confiance envers l'autre gardien.

Il a précisé : « J'ai parlé avec le staff technique, et c'est ce que nous avons décidé. Cela ne signifie pas que je n'ai pas confiance en l'autre gardien, mais j'ai senti aujourd'hui que Livakovic devait jouer. Cela concerne uniquement ce match, ce n'est pas une décision personnelle. »

L'entraîneur du Barça a évoqué Rodri, saluant le rôle qu'assume le milieu de terrain au sein de l'équipe, et a déclaré : « C'est un joueur formidable, il contrôle tout, et il est très important pour nous. Il nous apporte de la sérénité à la conservation du ballon, et je pense qu'il communique très bien avec Pedri et les défenseurs. »