« C’est l’un des meilleurs Néerlandais au monde ! Il mérite sa chance à la Coupe du monde. »

Pour l’entraîneur de Brighton & Hove Albion, Fabian Hürzeler, Mats Wieffer est « l’un des meilleurs joueurs néerlandais au monde ». Selon le technicien, le milieu de terrain de 26 ans mérite donc de prendre part à la Coupe du monde.

À Brighton, le Néerlandais est en train de s’imposer comme un pilier du milieu de terrain. Le week-end dernier, il a prouvé son poids dans le jeu des Seagulls en inscrivant un doublé décisif qui a permis aux siens de battre Burnley 2-0.

Hors des frontières de la station balnéaire, le natif de Borne reste pourtant quelque peu dans l’ombre. Sa dernière sélection remonte à juin 2025, lorsqu’il a disputé 45 minutes au poste de milieu défensif contre Malte.

Entre-temps, le Néerlandais est devenu le latéral droit titulaire des Seagulls, et sa polyvalence impressionne son entraîneur. « Nous lui laissons la liberté d’attaquer les espaces au milieu de terrain », explique Hürzeler en conférence de presse à Turf Moor.

« C’est l’un de ses points forts. Il s’est parfaitement développé en tant qu’arrière, car il dispose de cette liberté et il est très solide physiquement en défense », ajoute l’Allemand au sujet de notre compatriote.

Et l’Allemand d’insister : « Pour moi, c’est l’un des meilleurs Néerlandais du moment. J’espère qu’il aura sa chance à la Coupe du monde, il la mérite amplement. »

Mais Koeman semble privilégier d’autres options au poste d’arrière droit : Denzel Dumfries (Inter) et Jurriën Timber (Arsenal) sont ses préférés, tandis que Lutsharel Geertruida (Sunderland) a remplacé Timber, blessé, lors de la dernière trêve internationale.