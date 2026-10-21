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Anthony Gordon a livré une analyse remarquablement franche de la défaite de Barcelone face au Paris Saint-Germain dans un match de Ligue des champions à fort enjeu, reconnaissant que les champions en titre restent la référence en Europe. Malgré une prestation combative de Barcelone, Gordon a estimé que ses adversaires avaient maintenu une intensité que les hommes de Hansi Flick n’ont pas pu égaler pendant les 90 minutes.

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Le PSG met fin à la série parfaite de Barcelone

Le Paris Saint-Germain a mis un terme à l’impressionnante série de 11 victoires consécutives de Barcelone grâce à un succès 4-2 en Ligue des champions. Flick avait demandé à son groupe de prouver qu’il avait sa place parmi l’élite européenne et, pendant une bonne partie du match, le club catalan a répondu présent.

Les buts de Xavi Espart et Lamine Yamal ont permis à l’équipe à domicile de rester dans la course au cours d’une rencontre âprement disputée. Mais le PSG, sacré champion d’Europe deux fois de suite, a fini par faire parler son expérience : des buts tardifs de Vitinha et Fabian Ruiz lui ont assuré la victoire et permis de conserver son bilan parfait, avec 100 % de victoires dans la compétition cette saison.

Gordon revient sur la qualité du PSG

Après le coup de sifflet final, Gordon a livré une analyse sans détour du match, reconnaissant que les visiteurs avaient simplement mieux tenu la distance que leurs hôtes. Selon l’attaquant, la condition physique du PSG et sa pression incessante ont fini par faire la différence.

« Je pense qu’ils ont mérité leur victoire au bout du compte. J’ai le sentiment qu’ils ont été la meilleure équipe », a déclaré Gordon à TNT Sport.

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« Ils ont eu de meilleurs moments, avec plus de qualité, et j’ai le sentiment que, sur le plan athlétique, ils ont pu maintenir la pression et l’intensité plus longtemps que nous. C’est l’équipe à battre depuis deux ans. Ce soir en est un excellent exemple. »

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Le Barça de Flick a encore du travail

Malgré ce revers, la défaite offre un précieux point de repère à une équipe de Barcelone encore en progression sous les ordres de Flick. Le groupe reste déterminé à atteindre le niveau élevé affiché par le PSG ces dernières saisons.

« Je pense que nous pouvons en tirer beaucoup de positif, car nous avons bien joué et le match a offert un spectacle disputé, a expliqué Gordon. Mais nous avons encore du travail à faire, et je pense que c’est une bonne situation. »

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Insistant sur la nécessité de continuer à progresser, il a conclu : « Ils sont les meilleurs depuis deux ans, ils restent l’équipe à battre et nous devons retenir de ce match qu’il nous faut travailler suffisamment, l’analyser et essayer de devenir cette équipe. Essayer de devenir l’équipe que les autres doivent battre. »

Une occasion de se racheter lors du Clasico

Getty Images

Barcelone a peu de temps pour ruminer sa déception européenne : les échéances nationales reprennent vite le dessus. Les hommes de Flick devront faire preuve de caractère dimanche, lors du Clasico face à leur grand rival, le Real Madrid.

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Réagir immédiatement dans le plus grand rendez-vous du football espagnol sera crucial pour que le club catalan retrouve son élan et laisse derrière lui ce revers en Ligue des champions.



