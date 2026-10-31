C’est justement le joueur prêté Shiloh 't Zand qui fait très mal au Feyenoord à De Kuip

Feyenoord a laissé échapper de précieux points samedi soir en Eredivisie. L’équipe de Giovanni van Bronckhorst semblait se diriger vers une victoire contre Fortuna Sittard à De Kuip grâce à un but de Luciano Valente, mais elle a finalement dû se contenter d’un match nul 1-1. C’est Shiloh 't Zand, prêté par Feyenoord, qui a infligé un sérieux coup dur aux Rotterdamois en toute fin de rencontre. Le milieu de terrain a célébré son but à De Kuip avec une exubérance remarquée.

Van Bronckhorst a dû modifier son onze de départ à un poste par rapport au match nul contre le PSV (1-1), Jeremiah St. Juste étant indisponible. Javi López a donc débuté au poste d’arrière gauche, tandis que Mármol formait la charnière centrale avec Tsuyoshi Watanabe. Jakub Moder a déclaré forfait en raison d’une blessure. Du côté de Fortuna Sittard, l’entraîneur Danny Buijs avait titularisé Mohamed Ihattaren, dont l’état de forme avait encore été évalué avant la rencontre.

Feyenoord a pris l’initiative dès le coup d’envoi et s’est rapidement procuré des occasions d’ouvrir le score. Mattijs Branderhorst a repoussé une tentative d’Anis Hadj Moussa après dix minutes, puis Valente a touché le poteau peu après. La plus grosse occasion est ensuite revenue à Gjivai Zechiël : lancé par une belle passe en profondeur de Valente, il a éliminé le gardien, mais n’a trouvé que le petit filet depuis un angle difficile.

Fortuna, de son côté, s’est replié en nombre dans sa moitié de terrain et a entièrement laissé l’initiative à Feyenoord. Les Rotterdamois ont eu 76 % de possession en première période, sans parvenir à percer le dispositif défensif des Limbourgeois. Les visiteurs ont en outre subi un coup dur lorsque Rodrigo Guth a dû quitter le terrain sur blessure peu avant la demi-heure de jeu. Il a été remplacé par Iván Márquez.

Après la pause, Feyenoord a continué à chercher avec insistance l’ouverture du score. Valente s’est procuré une excellente occasion peu après la reprise, à la suite d’une combinaison avec Zechiël, mais Branderhorst a parfaitement réagi à sa tentative à bout portant. Fortuna a ensuite subi un nouveau coup dur avec la sortie sur blessure de Zeefuik, remplacé par Kristoffer Peterson.

Après une heure de jeu, Feyenoord a enfin trouvé la faille. Hadj Moussa a éliminé son adversaire sur la droite, l’a débordé et a servi Valente en retrait sur un plateau. À bout portant, ce dernier a inscrit le 1-0. Il s’agissait du cinquième but du milieu de terrain cette saison en Eredivisie, récompensant enfin la pression constante exercée par les Rotterdamois.

Feyenoord a ensuite cherché à doubler la mise, mais Hadj Moussa a enroulé le ballon au-dessus du but après une action individuelle. À l’autre bout du terrain, Fortuna s’est montré de plus en plus souvent et Peterson s’est procuré une occasion, tandis que le gardien Stijn Ernst a lui aussi dû intervenir. À la 81e minute, Zechiël a semblé sceller le sort de la rencontre d’une magnifique frappe enroulée dans le petit filet opposé, mais son but a été refusé parce que López s’était trouvé très légèrement hors-jeu plus tôt dans l’action.

Ce but refusé a finalement coûté cher à Feyenoord. À la 86e minute, 't Zand a récupéré le ballon après une mêlée et le milieu de terrain prêté par Feyenoord a marqué d’une frappe dans le coin inférieur du but : 1-1. Le gardien de Feyenoord, Ernst, n’a pas été irréprochable sur l’action.

Il restait environ sept minutes à Feyenoord, temps additionnel compris, pour faire la différence. Valente est passé tout près du but, mais sa frappe au milieu d’une défense compacte est passée juste au-dessus. Dans les dernières secondes, Ernst a empêché le remplaçant Sven Simons d’inscrire le but du 1-2 à l’autre bout du terrain grâce à un bel arrêt. Le score en est donc resté à 1-1.