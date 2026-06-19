Le parcours de la sélection portugaise dans cette Coupe du monde a commencé de manière tumultueuse : de la polémique suscitée par une escapade à la plage juste avant l’entrée en lice, au match nul 1-1 contre la République démocratique du Congo, sans oublier les rumeurs de plus en plus persistantes évoquant un départ de l’entraîneur Roberto Martínez dès la fin du tournoi.

La polémique a ensuite enflé avec les propos de João Neves en zone mixte à Houston, suscitant des interrogations sur les relations entre les joueurs et leur légendaire capitaine, Cristiano Ronaldo.

Neves, élu homme du match et auteur de l’unique but portugais face au Congo, a confié dans la zone mixte : « Nous savons tous ce que Cristiano a apporté au groupe, à la sélection et au football mondial, mais pour l’instant, il sait très bien, tout comme nous, qu’il n’est pas différent des autres joueurs. C’est simplement un joueur de plus dans l’équipe qui aide le groupe tout comme les autres ; il est là pour jouer son rôle et soutenir la sélection comme n’importe quel autre joueur. » Ces propos ont été perçus comme une tentative de minimiser le statut du capitaine.

Dans ce contexte électrique, tous les regards étaient tournés vers la conférence de presse programmée ce vendredi, le 19 juin, en marge de la reprise de l’entraînement des champions à Palm Beach, après un jour de repos. La Fédération portugaise de football a alors désigné le solide défenseur Rúben Dias, absent du premier match pour cause de préparation physique incomplète, pour répondre aux médias.

Le défenseur de Manchester City a répondu sans détour pour éteindre la polémique, déclarant selon le journal espagnol Marca : « Cristiano est toujours sous les feux des projecteurs, mais nous sommes tous concernés, et je ne vois rien d’anormal dans ce qui se passe. C’est le cas depuis mon arrivée en sélection, et cela ne changera pas ». Interrogé à nouveau, il a insisté : « Il n’y a absolument aucun problème, c’est insignifiant ».

Il a également nié toute division au sein du groupe, qualifiant les rumeurs de « spéculations » infondées. « Ce bruit de fond n’affecte en rien notre confiance ni notre foi en nos capacités. Les grands tournois ne se déroulent jamais parfaitement ; mieux vaut que les difficultés surgissent tôt. Ce genre de compétitions se remporte uniquement si l’équipe sait progresser match après match. »

Les journalistes sont également revenus sur « l’affaire de la plage », ressurgie quelques jours plus tôt : le groupe, dont Ronaldo, avait été vivement critiqué au Portugal pour avoir passé plusieurs heures sur les plages de Miami à seulement 96 heures du premier match contre le Congo. Interrogé à nouveau sur cette affaire, le défenseur, qui devrait être titulaire contre l’Ouzbékistan, a pointé du doigt la presse portugaise : « Vous êtes largement responsables, car les supporters, mal informés, lisent tout ce que vous publiez ; votre devoir est de transmettre la vérité avec précision. Aller à la plage était non seulement normal, mais bénéfique, et, quand c’est bien encadré, cela ne peut apporter que du positif. Le sélectionneur a assumé sa décision malgré les critiques, et je salue son choix. »

Malgré ce climat tendu, la situation au classement reste sous contrôle : deux victoires contre l’Ouzbékistan et la Colombie assureraient au Portugal la première place du groupe. Diaz a conclu en lançant un avertissement et en se projetant déjà vers le match de mardi : « Je ne m’attends pas à un scénario parfait où tout le monde se lèverait pour nous applaudir ; l’essentiel est de garder les pieds sur terre. »