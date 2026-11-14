« C’est incroyable ! » : Tijjani Reijnders savoure une prestation exceptionnelle alors que les Pays-Bas écrasent la Grèce et égalent un record de la Ligue des nations

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Tijjani Reijnders a inscrit un superbe triplé lors de l’écrasante victoire des Pays-Bas contre la Grèce (7-0), égalant ainsi le record de la plus large victoire de l’histoire de la Ligue des nations. Ce succès éclatant permet aux Pays-Bas de rester invaincus sous la direction de leur nouvel entraîneur, Xavi, et de conserver la tête de leur groupe.

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Les Pays-Bas égalent un record historique en Ligue des nations

Les Pays-Bas ont envoyé un message fort vendredi en écrasant la Grèce 7-0 à Amsterdam. Cette victoire éclatante égale le plus large écart de buts enregistré en huit ans d’histoire de la Ligue des nations.

Crysencio Summerville a ouvert le score à la sixième minute avant que les joueurs à domicile ne se déchaînent. Jurrien Timber a inscrit un doublé et Donyell Malen a ajouté un septième but pour parachever cette démonstration.

Grâce à ce résultat, les Pays-Bas restent invaincus sous les ordres de leur nouvel entraîneur Xavi. Ils rejoignent l’Angleterre, l’Allemagne et la Finlande parmi les seules nations à avoir remporté un match de cette compétition avec sept buts d’écart.

Reijnders savoure son incroyable triplé en sélection

Reijnders a incontestablement été la vedette du match. Il a mis la défense grecque au supplice en inscrivant trois buts en 21 minutes. Le milieu d’Al Qadsiah a célébré son triplé avec un grand sourire, en montrant trois doigts au public.

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Il s’agissait de son deuxième triplé en deux semaines, après avoir également marqué trois fois pour son club de Saudi Pro League à la fin du mois dernier. L’ancien joueur de Manchester City était ravi de reproduire en sélection ses performances en club.

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« C’est incroyable, surtout de marquer un triplé avec l’équipe nationale, a déclaré Reijnders à l’UEFA. Je suis donc très heureux. C’est ce pour quoi nous nous sommes entraînés, et aujourd’hui, cela a très bien fonctionné. »

Xavi et De Jong saluent la prestation fluide des Pays-Bas

À la mi-temps, les joueurs à domicile menaient 5-0 après plusieurs belles actions collectives. Le capitaine des Pays-Bas, Frenkie de Jong, a souligné l’efficacité de leur jeu offensif.

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« J’ai vraiment pris du plaisir. J’espère que tout le monde aussi, y compris les personnes qui regardaient depuis chez elles, a déclaré De Jong. Je pense que nous avons été très efficaces. Nous avons constamment réussi à nous placer dans de bonnes positions pour créer des occasions et marquer. »

Xavi s’est montré tout aussi satisfait, mais a appelé son groupe à rester concentré : « La première période a été incroyable, je dois donc féliciter les joueurs. Mais ce n’est qu’un match. Nous devons continuer comme ça. »

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Un lourd revers pour la Grèce dans la course à la qualification

Cette lourde défaite constitue un sérieux coup d’arrêt pour la Grèce, jusque-là invaincue dans la compétition. C’est la première fois qu’elle encaisse sept buts depuis un match de qualification pour la Coupe du monde contre le Danemark, en mai 1989.

Les deux premières équipes du groupe A2 accéderont aux quarts de finale. Les Pays-Bas occupent actuellement la tête du groupe, avec trois points d’avance sur la Grèce et l’Allemagne de Jurgen Klopp avant les rencontres décisives de lundi à Berlin.