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Face à Arsenal, le défenseur central du BVB Joane Gadou livre une grosse prestation. Ses coéquipiers sont impressionnés.

Après le match nul disputé face à Arsenal, plusieurs joueurs du BVB ont salué la prestation exceptionnelle du défenseur central Joane Gadou.

À la 55e minute, le joueur de 19 ans a directement amené l'égalisation de Maximilian Beier après une récupération de balle suivie d'une percée sensationnelle et pleine d'audace au milieu de terrain . Gadou s'est aussi montré solide en défense, poussant régulièrement les attaquants des Gunners au bord du désespoir grâce à des tacles judicieux.

« C'est une vraie bête, quand il part balle au pied et met son corps en opposition. Il a vraiment, vraiment très bien fait ça », a déclaré le buteur Beier après le coup de sifflet final, saluant la prestation de son jeune coéquipier au micro de Prime Video. Le gardien de Dortmund Gregor Kobel a lui aussi réagi : « C'était une superbe action individuelle de Gadou, qui a ensuite mené à notre but. »

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Nico Schlotterbeck, qui évoluait juste à côté de Gadou dans la défense à trois, s'est également montré très impressionné. Le capitaine du BVB a estimé que le jeune joueur avait livré un « match incroyable » contre le champion d'Angleterre en titre. « Son premier contrôle est incroyable et, ensuite, il a de la vitesse, nous le savons. » Schlotterbeck a ajouté qu'il s'agissait d'une « superbe action », tant de la part de Gadou que du buteur Beier.

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Le défenseur central, qui avait fait ses premiers pas dans le football au sein des équipes de jeunes du Paris Saint-Germain, n'a rejoint Dortmund que l'été dernier, en provenance du RB Salzbourg, pour un montant de transfert de près de 20 millions d'euros.

Malgré son jeune âge, Gadou n'a toutefois pas eu besoin de temps d'adaptation : il s'est immédiatement imposé dans le onze de départ sous les ordres de l'entraîneur Niko Kovac. Le Français compte 16 apparitions en compétition officielle avec le BVB, toutes compétitions confondues. Il n'a manqué que le premier tour de la Coupe d'Allemagne, lors de la victoire 5-0 contre le HEBC Hambourg.

Getty Images

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Combien de points le BVB compte-t-il après cinq matches de Ligue des champions ?

Grâce au match nul 1-1 face à Arsenal , le BVB grimpe provisoirement à la septième place du classement de la phase de ligue de la Ligue des champions, mais pourrait encore perdre quelques places après les matches de mercredi.

Les huit meilleures équipes après huit matches se qualifient directement pour les huitièmes de finale, tandis que celles classées de la neuvième à la 24e place doivent passer par un tour de barrage. Les équipes classées de la 25e à la 36e place sont éliminées à l'issue de la phase de ligue.