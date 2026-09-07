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« C’est frustrant » : Leon Goretzka contraint à un arrêt forcé - faux départ après son transfert du Bayern à Aston Villa

Premier League
Aston Villa vs Nottingham Forest
Aston Villa
Nottingham Forest

Goretzka doit encore attendre avant de figurer, pour la toute première fois, dans le groupe d’Unai Emery.

Lundi, le milieu de terrain de 31 ans a expliqué sur Instagram qu’il devait observer une pause forcée. Ce n’est qu’après les dates internationales de fin septembre et début octobre qu’il sera de nouveau disponible.

« Malheureusement, mon corps a réagi aux charges accrues après cette période sans matches », a écrit Goretzka. « C’est frustrant, mais j’ai besoin de cette courte pause maintenant pour revenir avec toute ma force. »

Dans le même post, Goretzka a remercié les supporters du vainqueur de la Ligue Europa pour leur accueil chaleureux. Il a le sentiment d’être au bon endroit et de s’y sentir bien. Il veut profiter des prochaines semaines pour guérir complètement.

Goretzka manquera donc au moins quatre autres matches. En Ligue des champions, Villa se déplace mardi à Bruges pour aller chercher ses premiers points de la saison. S’y ajoutent deux rencontres de Premier League et une de Coupe de la Ligue, avant le début de la trêve internationale.

FBL-ENG-PR-ASTON VILLA-ARSENALGetty Images

Aston Villa débute la nouvelle saison de manière catastrophique

Le 10 octobre, l’équipe de Birmingham reprendra ensuite contre Brentford FC.

Après huit ans au Bayern Munich, l’international aux 73 sélections a rejoint Aston Villa librement, un club qui a complètement raté son début de saison. Après trois matches, l’équipe d’Emery est toujours sans victoire et sans but.

Après deux défaites pour commencer, le premier point a été pris le week-end dernier contre Nottingham Forest. Lors du mercato estival, Villa a perdu d’un coup quatre joueurs clés de son passé récent si fructueux : Morgan Rogers, Ezri Konsa, Youri Tielemans et Ollie Watkins.

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