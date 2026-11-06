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Muhammad Zaki
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« C’est fou ! » : Robert Lewandowski met Lamine Yamal en garde sur sa carrière, tandis que le vétéran du FC Barcelone évoque son coéquipier « spécial »

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Robert Lewandowski s’est confié sur l’ascension fulgurante de Lamine Yamal, livrant une analyse sans détour des défis qui attendent le jeune prodige du FC Barcelone. Si l’attaquant polonais ne tarit pas d’éloges sur le talent de l’ailier, il prévient que débuter au plus haut niveau si tôt rend la réussite à long terme bien plus difficile à maintenir.

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L’émergence d’un talent générationnel

Lamine Yamal s’est imposé de façon spectaculaire, devenant un rouage essentiel du Barça malgré son jeune âge. Son ascension fulgurante lui a valu l’admiration de ceux qui ont suivi son évolution de près.

Lewandowski, qui évolue désormais en MLS avec le Chicago Fire, a assisté aux débuts de l’ailier au plus haut niveau. L’attaquant expérimenté a rencontré le joueur formé à La Masia alors que celui-ci n’avait que 15 ans.

Leur différence d’âge considérable est vite devenue un sujet de plaisanterie récurrent. Avec près de deux décennies d’écart entre eux, le buteur polonais partageait le terrain avec un prodige assez jeune pour être son fils.

« Quelqu’un qui pourrait être mon fils »

Dans un entretien accordé à Big Cat, Lewandowski est revenu sur leur relation singulière. Il a reconnu qu’il lui avait fallu un certain temps pour s’habituer à une telle différence d’âge.

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« J’ai deux ans de plus que son père, vous savez ? Alors imaginez : jouer avec quelqu’un qui pourrait être mon fils… C’est fou », a-t-il déclaré.

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Si leur différence d’âge prêtait à sourire, l’attaquant expérimenté n’a jamais douté des qualités de l’adolescent. Le potentiel brut du jeune joueur l’a immédiatement impressionné.

« Dès le début, on voyait que c’était un joueur différent, un joueur à part », a déclaré Lewandowski.

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Les pièges du football moderne

Malgré ces éloges, l’attaquant expérimenté est pleinement conscient des obstacles qui attendent Yamal. Il a souligné qu’atteindre le sommet si tôt rend particulièrement difficile le fait d’y rester pendant une longue carrière.

« Je pense que son plus grand défi sera de rester au sommet sur la durée », a-t-il averti. « Quand on commence aussi jeune, il est beaucoup plus difficile de rester au sommet à 28, 30 ou 32 ans. »

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Lewandowski a également souligné que la situation financière du football moderne complique le développement des joueurs. Les contrats très lucratifs peuvent rapidement modifier la trajectoire d’un jeune talent par rapport aux époques précédentes.

« Aujourd’hui, ils commencent à gagner de l’argent très tôt. Ce n’est plus comme avant, quand nous devions faire preuve de davantage de patience », a-t-il observé. « Maintenant, il suffit de marquer quelques buts et c’est tout. Allez, payez, levez la clause libératoire. »

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Aborder une décennie décisive

Pour Yamal, la priorité immédiate reste de poursuivre sur sa lancée. Mais c’est au cours de la prochaine décennie que se jouera son plus grand défi : bâtir une carrière marquée par l’excellence sur la durée.

Comme l’a souligné Lewandowski, ce parcours exigera une gestion attentive. « Tout dépend des joueurs et du club, ainsi que de ce dont ils ont besoin », a-t-il conclu, estimant qu’il revient à la fois à l’adolescent et à son entourage de faire en sorte que son immense potentiel se concrétise pleinement.

Écrit parMuhammad Zaki

Jurnalis

Bal-balan terbaik adalah bal-balan yang chaos. Dan ch-nya Chelsea adalah singkatan untuk chaos. Lebih sering duduk manis main Dungeons & Dragons dan mendengarkan Majelis Lidah Berduri ketimbang nonton pertandingan.

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