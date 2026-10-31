« Ce qui nous arrive en ce moment est vraiment dur à vivre », a déclaré Max Eberl, membre du directoire chargé du sport, après le coup de sifflet final. Le match nul contre le BVB a « coûté très cher ».

De nombreuses blessures, les inquiétudes concernant Jamal Musiala (épilepsie) et l'entraîneur Vincent Kompany (irritation des méninges), puis, récemment, la mort soudaine du père de Joshua Kimmich : les coups durs s'abattent sur le Bayern. « Nous avons beaucoup de choses à encaisser en ce moment, et aujourd'hui, il y a eu ce but encaissé juste avant la fin. L'équipe doit faire preuve d'une grande résilience. Jusqu'ici, elle le fait d'une manière incroyable. Mais nous devrons continuer ainsi dans les semaines à venir », a déclaré Eberl.

Contre le BVB, Saibari a été le premier touché. À la 24e minute, il s'était procuré la plus grosse occasion du match jusque-là. Lancé seul face au gardien de Dortmund Gregor Kobel par une superbe passe en profondeur de Konrad Laimer, le Marocain a toutefois poussé le ballon un peu trop loin, permettant à Kobel de sortir à temps pour dégager dans un premier temps. Dans le duel qui a suivi pour récupérer le ballon, le Suisse a heurté le genou de Saibari avec la tête et lui a également coincé la cheville.

Quelles blessures Ismael Saibari et Serge Gnabry ont-ils subies contre le BVB ?

Si Kobel est parvenu à écarter le danger, Saibari est resté au sol, le visage crispé par la douleur, et a dû recevoir des soins. « Ça semble plus grave », a craint le consultant de Sky Lothar Matthäus. Quelques instants plus tard, le Marocain a effectivement dû quitter le terrain. Nathaniel Brown est entré à sa place.

Après le match, Saibari a quitté le vestiaire avec des béquilles. Une « blessure assez grave à la cheville » est suspectée, selon Aaron Danks, qui remplaçait Vincent Kompany.

Quelques minutes plus tard seulement, nouveau coup dur pour le Bayern : Serge Gnabry a soudain ressenti une douleur au pied gauche. Dans un premier temps, il n'a pas été possible de déterminer comment il s'était blessé. Après avoir reçu des soins, le joueur offensif a lui aussi dû être remplacé à la 31e minute. Josip Stanisic est entré à sa place. Le commentateur de Sky Wolf Fuß a évoqué une « blessure à l'arrière de la cuisse droite », précisant que cette information lui avait été transmise.

Après le coup de sifflet final, Max Eberl a déclaré en zone mixte : « Les deux blessures sont assez sérieuses, même si je ne peux pas encore donner de diagnostic précis. »

Jonas Urbig n'est pas non plus sorti indemne : sur le but qui semblait donner l'avantage au BVB, Carney Chukwuemeka a heurté le visage du gardien du Bayern Jonas Urbig avec son genou. Le joueur de 23 ans a dû recevoir des soins, mais a pu continuer à jouer, contrairement à ses deux coéquipiers. Les égratignures sur son visage étaient toutefois encore visibles après le match.

Le but de Jobe Bellingham a été annulé par l'arbitre Tobias Stieler après vérification de la VAR, en raison d'une position de hors-jeu de Chukwuemeka. En seconde période, Michael Olise a lui aussi dû quitter le terrain, touché. Le Français s'est mis à boiter après s'être blessé sans contact et a signalé au banc du Bayern qu'il devait être remplacé. Lennart Karl est entré à sa place à la 84e minute. Olise a quitté le vestiaire sans aide, a traversé lentement la zone mixte et n'a pas répondu aux questions des journalistes sur son état de santé. Selon Eberl, le Bayern ne s'attend toutefois pas à un diagnostic grave le concernant.

Interrogé sur la manière dont le Bayern comptait aborder les défis des prochaines semaines malgré ses nombreux blessés, Eberl a répondu : « Nous n'allons pas déclarer forfait. Nous ne nous retirerons d'aucune compétition. »