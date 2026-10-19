Lors d'une soirée qui devait avoir pour titre une victoire écrasante du Real Madrid, le match de la Maison Blanche face au Séville FC s'est transformé en une tempête de polémique arbitrale, après un fait de jeu hautement suspect dont le protagoniste a été le Turc Arda Güler, qui a embrasé la colère des supporters andalous et poussé les médias espagnols à ouvrir le feu sur le système arbitral et sur l'assistance vidéo.

Le Real Madrid s'est imposé largement face à son invité sévillan sur le score de 4-1, dimanche soir, dans une rencontre qui lui a permis de conserver sa place de co-leader avec le Barça. Mais le résultat n'a pas été le seul sujet de discussion : une action à la 22e minute a suffi à tout changer.

Sur une action loin du ballon, Güler a frappé du coude le joueur sévillan Peque, dans une intervention qui semblait à tous mériter l'exclusion directe. Pourtant, l'arbitre de la rencontre, Mateo Busquets Ferrer, s'est contenté de lui adresser un simple carton jaune. Paradoxe choquant : le joueur qui a échappé à l'expulsion est celui-là même qui a ouvert le score pour le Real Madrid à la 30e minute, passant ainsi du statut d'expulsé potentiel à celui d'homme du match.

Cette scène a provoqué une colère immense dans le camp sévillan, exprimée très clairement par le célèbre journaliste de la radio Cadena SER, Miguel Ángel Chazarri, lors de son intervention dans l'émission « Carrusel Deportivo ».

Chazarri a déclaré d'un ton courroucé : « Je m'attendais à cette prestation de l'arbitre, cela ne m'a absolument pas surpris, parce que le Real Madrid exerce en permanence une pression et un harcèlement. Quand le Real Madrid laisse libre cours à sa pression, il est difficile pour n'importe quel arbitre de garder son sang-froid. Je ne demande à personne d'être un héros, mais ils sont censés être de bons professionnels, et je comprends que, sous une telle pression, l'arbitre puisse ne pas prendre les bonnes décisions. »

Il a ajouté, critiquant ce qu'il a qualifié d'« arbitrage confortable » : « Je crois qu'ils ont fait l'arbitrage confortable, l'arbitrage que la soirée exigeait, et assurément l'arbitrage qui convient le mieux à leur carrière. Parce que ce match sera oublié très bientôt, et demain l'histoire sera terminée. »

Mais le point que Chazarri a jugé le plus grave et le plus suspect n'était pas la décision de l'arbitre sur le terrain, mais ce qui s'est passé dans la salle de l'assistance vidéo à l'arbitrage (VAR).

Il s'est interrogé avec indignation : « Ce qui m'a stupéfait, c'est la dissimulation des images, cette manipulation télévisuelle. Je ne sais vraiment pas d'où elle vient ni pourquoi elle s'est produite. C'est scandaleux et sans précédent. Alors que le stade est entouré de caméras capables de couvrir presque n'importe quelle zone, il semble que la salle vidéo n'ait trouvé aucune image claire justifiant l'expulsion du joueur du Real Madrid ! »

Le journaliste chevronné a poursuivi son offensive : « Ce qui s'est passé aujourd'hui est extrêmement grave. Le Séville FC a connu certaines choses au Bernabéu : une fois, Modric avait poussé James et cela méritait un penalty, c'était effroyable, mais ce qui s'est passé aujourd'hui dépasse tout cela. »

Et d'ajouter : « Après le match, nous n'avions aucune image de ce qui apparaît clairement comme une agression. Nous ne savons pas où le coup de coude a atteint sa cible, au cou, au visage, à la bouche ou à la poitrine, mais il est évident que Güler a donné un coup de coude et que le match s'est poursuivi comme si rien ne s'était passé. Le niveau de colère chez les supporters sévillans a aujourd'hui dépassé toutes les limites. »

Chazarri a conclu en saluant l'attitude de l'entraîneur du Séville FC, Luis García Plaza, qualifiant sa conférence de presse d'après-match d'« excellente et remarquable », puisqu'il y a tout expliqué clairement et reconnu que le Real Madrid méritait la victoire, tout en affirmant dans le même temps que les chances de son équipe de revenir avec des points auraient été multipliées si la Maison Blanche avait joué à dix.

Ces critiques interviennent après plusieurs semaines de plaintes répétées du Real Madrid contre l'arbitrage, en particulier depuis le derby contre l'Atlético de Madrid, à partir duquel le club madrilène a lancé une campagne de pression continue, ce qui, selon certains observateurs, a rendu la gestion de ses matches plus délicate et plus complexe pour les arbitres.



