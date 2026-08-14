Un seul mot de Simone Inzaghi a suffi à enflammer le marché des transferts à Barcelone, après que l'entraîneur d'Al-Hilal a affirmé que l'avenir de João Cancelo n'était plus une décision sportive, mais qu'il était désormais entre les mains de la direction du club saoudien.

Les déclarations de l'entraîneur italien sont intervenues quelques heures avant le match d'ouverture d'Al-Hilal en championnat face à Al-Faisaly, qui a vu le latéral portugais écarté du groupe, une décision confirmant sa sortie des plans d'Inzaghi pour le début de saison.

Inzaghi a déclaré, dans des propos rapportés par le journal espagnol « Sport » : « Cancelo continue de s'entraîner régulièrement avec l'équipe. Quant à son avenir et à son maintien ou non, c'est une affaire qui relève du conseil d'administration. »

Une déclaration que Barcelone a interprétée comme un signal clair pour avancer dans les négociations en vue de son retour, l'entraîneur Hansi Flick le plaçant en tête de ses priorités pour renforcer le poste de latéral, en raison de sa capacité à évoluer aussi bien à droite qu'à gauche.

De son côté, Cancelo n'a pas caché son envie de revenir au Camp Nou, ce qui est apparu clairement sur son compte « Instagram », où il a publié vendredi dernier une nouvelle image liée à Barcelone via la fonction des stories, un deuxième clin d'œil public de sa part depuis la fin de la saison dernière.

L'obstacle : 15 millions d'euros

Malgré un rapprochement initial entre les deux clubs autour d'un transfert d'une valeur de 10 millions d'euros, des sources saoudiennes ont révélé qu'Al-Hilal a revu ses exigences à la hausse, à 15 millions d'euros, pour autoriser le départ du joueur âgé de 32 ans.

Ce qui a provoqué un refroidissement des négociations, Barcelone refusant de payer un montant jugé excessif, tandis qu'Al-Hilal maintient sa position en attendant de trouver un remplaçant adéquat avant de se séparer de sa star portugaise.

La balle est désormais dans le camp du directeur sportif Deco, appelé à trouver une formule permettant de réduire la valeur du transfert et de sceller le retour de Cancelo tant attendu par Flick.