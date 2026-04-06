C'est embarrassant : le nom d'un autre entraîneur qu'Arne Slot est scandé lors de la défaite de Liverpool

Le Fenway Sports Group (FSG), propriétaire de Liverpool, souhaite donner à Arne Slot l'occasion de renverser la tendance la saison prochaine, rapporte The Athletic. Ce média de référence ajoute toutefois un « mais » important à cette affirmation.

Liverpool connaît une saison très mouvementée. Après le titre de champion remporté en 2025, beaucoup de choses ne se passent pas bien sur le plan sportif cette année. Samedi dernier, Manchester City a impitoyablement éliminé l'équipe de Slot de la FA Cup (4-0), et le classement de la Premier League n'est pas non plus très favorable à Liverpool.

Les Reds occupent actuellement la cinquième place du championnat anglais, le plus relevé du pays. Cela devrait (probablement) suffire pour décrocher un ticket pour la Ligue des champions, mais les poursuivants sont dans le sillage de Slot et ses coéquipiers.

Chelsea, son plus proche poursuivant, n'a récolté qu'un point de moins que Liverpool, et l'écart avec Brentford et Everton, respectivement septième et huitième, n'est que de trois points.

« Bien sûr, on tient compte des circonstances atténuantes, mais l'entraîneur continue de perdre le soutien des supporters », écrit The Athletic. « Samedi, certains scandaient ostensiblement le nom de Xabi Alonso alors qu'ils quittaient prématurément l'Etihad Stadium. »

« FSG veut donner au Néerlandais la chance de redresser la barre l'année prochaine, mais sa position deviendra intenable si la saison continue de s'effondrer complètement dans les semaines à venir », peut-on lire.

« La deuxième mi-temps de samedi a été la plus inquiétante », poursuit l’article. « Quoi qu’ait dit Slot dans les vestiaires, cela n’a clairement pas touché les joueurs. Liverpool a fait pire au lieu de s’améliorer. » Liverpool ne se bat donc plus que pour un seul titre. « C’est la Ligue des champions ou rien. »