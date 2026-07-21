Selon Bild, Atubolu ne participera pas au stage de préparation en Autriche avec les finalistes de la Ligue Europa, qui débute mercredi.

Le gardien, toujours sous contrat à Fribourg pour un an, devrait quitter le club cet été ; une issue actée dès la fin de la saison dernière. Au printemps, Atubolu a refusé de prolonger son engagement, rendant un départ en 2026 très probable afin d’éviter de partir libre en 2027.

Avec Mio Backhaus, recruté douze millions d’euros en provenance du Werder Brême, le club a déjà anticipé son départ. Atubolu, toujours sans nouveau point de chute, poursuit donc son entraînement à Fribourg. Il ne prend toutefois pas part aux séances collectives et se contente de séances individuelles. Une situation déjà particulière, à laquelle s’ajoute désormais un nouveau rebondissement avec son absence au stage de préparation. Selon le journal *Bild*, c’est Atubolu lui-même qui aurait pris cette initiative afin de ne pas courir de risques inutiles de blessure et de pouvoir enfin clarifier son avenir.

Noah Atubolu vise la Premier League

Âgé de 24 ans, le gardien serait sur le point de s’engager avec un nouveau club. Des discussions avancées concernant un transfert en Premier League sont en cours. L’AFC Bournemouth et Aston Villa, fraîchement couronné en Ligue Europa, seraient en lice pour recruter Atubolu, qui a craint un moment de rester sur le banc à Fribourg.

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Ce risque est désormais écarté, et la Juventus Turin, club italien de renom, s’intéresserait également à Atubolu. Sa destination de prédilection reste toutefois la Premier League, et selon certaines sources, un transfert vers cette ligue devrait être finalisé au plus tard fin juillet. Il aurait récemment décliné les avances des deux promus, Hull City et Coventry City, préférant se concentrer sur des projets plus ambitieux comme Bournemouth ou Villa.

Formé à Fribourg depuis l’âge de 13 ans, Atubolu s’est imposé comme numéro 1 en 2023 et totalise 94 matchs de Bundesliga avec le club, septième de la dernière saison.