Le comportement des arbitres de la rencontre entre Liverpool et Nottingham Forest a suscité l'étonnement de l'entraîneur des Reds Andoni Iraola et des anciens joueurs du club Steven Gerrard et Stephen Warnock, après qu'ils ont contribué à retarder trois remplacements simultanés pour Liverpool quelques minutes avant l'attribution d'un penalty qui a permis aux visiteurs d'inscrire leur deuxième but.

La rencontre entre Liverpool et Nottingham Forest s'est achevée, samedi, lors de la deuxième journée de Premier League, sur un match nul deux buts partout.

L'ancien capitaine de Liverpool Steven Gerrard estime qu'ils ne peuvent avoir aucune objection concernant l'attribution du penalty en lui-même, mais il a compati à la colère d'Iraola au sujet des remplacements.

Gerrard a déclaré à la chaîne TNT Sports : « On peut comprendre la frustration. À notre époque, avec toute cette technologie, il n'est pas possible qu'un triple changement prenne trois minutes. »

Il a poursuivi : « Mais je pense que c'est un problème mineur dans l'ensemble du problème, car c'est un but qui peut être évité. »

Stephen Warnock, ancien latéral gauche de Liverpool et de la sélection anglaise, a partagé l'avis de son ancien coéquipier.

Il a déclaré à la BBC : « Andoni Iraola voulait effectuer trois changements, mais l'arbitre assistant ne l'a pas fait. »

Il a ajouté : « Cela aurait complètement arrêté le jeu. C'est une chose terrible de la part du quatrième arbitre. »

Liverpool a réussi à arracher un point de la rencontre après que Victor Munoz a inscrit son premier but avec le club à huit minutes de la fin du match.