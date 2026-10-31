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Ismael Saibari injurygetty
Marko Brkic et Filippo Cataldo
Traduit par

« C’est dingue ce qui se passe chez nous en ce moment » : le Bayern Munich paie cher son match nul 2-2 face au Borussia Dortmund, Ismael Saibari et Serge Gnabry se blessent plus gravement

Bundesliga
Bayern Munich vs Borussia Dortmund
Bayern Munich
Borussia Dortmund
S. Gnabry
I. Saibari

Le Bayern Munich a dû remplacer trois joueurs sur blessure lors de son match nul 2-2 contre le Borussia Dortmund. Ismael Saibari et Serge Gnabry ont quitté le terrain dès la première période et semblent tous deux s’être blessés plus gravement. Michael Olise devrait, lui, s’en être tiré à meilleur compte.

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« Ce qui nous arrive en ce moment est vraiment dur à encaisser », a déclaré le directeur sportif Max Eberl après le coup de sifflet final. Le match nul contre le BVB a coûté « très cher ».

De nombreuses blessures, auxquelles s’ajoutent les inquiétudes concernant Jamal Musiala (épilepsie) et l’entraîneur Vincent Kompany (irritation des méninges), puis, récemment, la mort soudaine du père de Joshua Kimmich : les coups durs s’abattent actuellement sur le Bayern. « Nous avons beaucoup de choses à digérer en ce moment, et aujourd’hui, il y a eu ce but encaissé juste avant la fin. L’équipe doit faire preuve d’une grande résilience. Jusqu’ici, elle le fait de manière incroyable. Mais il faudra aussi continuer dans les semaines à venir », a déclaré Eberl.

Face au BVB, Saibari a été le premier touché. À la 24e minute, il s’était procuré la plus grosse occasion du match jusque-là. Après une superbe passe en profondeur de Konrad Laimer, le Marocain s’est présenté seul face au gardien de Dortmund, Gregor Kobel, mais a poussé le ballon un peu trop loin. Kobel est sorti à temps et a pu dégager dans un premier temps. Dans le duel qui a suivi pour le ballon, le Suisse a heurté de la tête le genou de Saibari et lui a également coincé la cheville.

Quelles blessures Ismael Saibari et Serge Gnabry ont-ils subies contre le BVB ?

Si Kobel a pu écarter le danger, Saibari est resté au sol, le visage crispé par la douleur, et a dû recevoir des soins. « Cela semble plus grave », craignait Lothar Matthäus, consultant de Sky. Peu après, le Marocain a effectivement dû quitter le terrain. Nathaniel Brown l’a remplacé.

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Après le match, Saibari a quitté le vestiaire avec des béquilles. Une « blessure assez grave à la cheville » est suspectée, selon Aaron Danks, qui remplaçait Vincent Kompany.

Quelques minutes plus tard seulement, nouveau coup dur pour le Bayern : Serge Gnabry a lui aussi soudainement ressenti une douleur au pied gauche. Dans un premier temps, il n’était pas possible de voir comment il s’était blessé. Après avoir reçu des soins, le joueur offensif a toutefois dû être remplacé à son tour, à la 31e minute. Josip Stanisic est entré à sa place. Le commentateur de Sky Wolf Fuß a évoqué une « blessure à l’arrière de la cuisse droite », précisant que cette information lui avait été transmise.

Après le coup de sifflet final, Max Eberl a déclaré en zone mixte : « Les deux blessures sont assez importantes, même si je ne peux pas encore donner de diagnostic précis. »

Jonas Urbig n’est pas non plus sorti indemne de la rencontre : sur ce qui semblait être le but de l’ouverture du score pour le BVB, Carney Chukwuemeka a heurté le visage du gardien du Bayern Jonas Urbig avec son genou. Le joueur de 23 ans a dû recevoir des soins, mais a pu continuer à jouer, contrairement à ses deux coéquipiers. Les égratignures sur son visage étaient toutefois encore visibles après le match.

Le but de Jobe Bellingham a été annulé par l’arbitre Tobias Stieler après consultation de la VAR, en raison d’une position de hors-jeu de Chukwuemeka. En seconde période, Michael Olise a finalement dû lui aussi quitter le terrain, diminué physiquement. Le Français s’est mis à boiter après s’être blessé sans contact et a signalé au banc du Bayern qu’il devait être remplacé. Lennart Karl est entré à sa place à la 84e minute. Olise a quitté le vestiaire sans aide à la marche, a traversé lentement la zone mixte et n’a pas répondu aux questions des journalistes sur son état de santé. Selon Eberl, le Bayern ne s’attend toutefois pas à un diagnostic grave le concernant.

Interrogé sur la manière dont le Bayern comptait aborder les défis des prochaines semaines malgré ses nombreux blessés, Eberl a répondu : « Nous ne déclarerons pas forfait. Nous ne nous retirerons d’aucune compétition. »

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