Il n’y a pas si longtemps encore, supporters et experts n’en revenaient pas lorsque le directeur sportif Max Eberl, après une avalanche de refus sans équivalent, a sorti Vincent Kompany de son chapeau comme entraîneur du FC Bayern. Le Belge, encore presque une page blanche comme entraîneur, venait de descendre quelques semaines plus tôt de Premier League avec Burnley, sans le moindre éclat.

Ses détracteurs, Kompany les a fait taire à toute vitesse après son arrivée à Munich à l’été 2024 grâce à son football à couper le souffle et à son charme. Mais dans le nord-ouest de l’Angleterre, le vent a tourné de manière radicale.

Certes, Burnley reste l’archétype de l’équipe ascenseur. Mais un peu plus de deux ans après le départ de l’ancien défenseur central de classe mondiale, le club ressemble à un champ de ruines, tant sur le plan sportif que financier.

Ce qu’est devenu Burnley après le départ de Vincent Kompany

Mais reprenons dans l’ordre. Après la relégation de 2022, Kompany avait ramené Burnley en Premier League de manière éclatante avec le total fabuleux et historique de 101 points. En revanche, l’actuel coach du FCB n’a pas su empêcher la rechute vers la deuxième division. Une situation qui, à l’époque, avait rendu son prédécesseur Sean Dyche fou de rage.

Désormais âgé de 55 ans, celui qui était monté deux fois avec Burnley et avait maintenu le club cinq saisons dans l’élite anglaise avait pesté : « Je crois qu’ils ont pris 24 points avec lui. Pour ça, ils ont dépensé 150 millions d’euros, et lui a obtenu le poste au Bayern. Je ne sais pas comment c’est possible ! J’aurais aimé que ce soit moi. J’aurais aimé laisser le club avec 150 millions d’euros de dettes, puis décrocher le poste au Bayern. Quoi qu’il en soit, la vie prend parfois des tournures intéressantes. »

Burnley a notamment recruté Zeki Amdouni pour la somme record de 18,6 millions d’euros. Mais cela n’a servi à rien. Avec seulement 24 points (cinq victoires et 24 défaites) et une différence de buts de 41:78, le club a finalement terminé 19e. Une remontée directe plus tard, et pour la défense de Kompany, son successeur Scott Parker n’est lui non plus pas parvenu à éviter une nouvelle relégation. De retour en Championship, Nicky Hayen, compatriote de Kompany, devait cette saison appuyer sur le bouton vers le haut de l’ascenseur.

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Burnley actuellement pire équipe de Championship

Seulement, l’ascenseur de Burnley est en ce moment en train de descendre encore plus bas, vers le néant sportif. La triste réalité : la zone rouge plutôt que les places de montée. Après huit journées, le club est seul dernier, seule équipe du championnat à ne pas avoir gagné, avec un maigre total de quatre petits points. Avec 17 buts encaissés, Burnley possède en outre, avec Norwich City, la pire défense de la ligue.

L’ancien gardien du KSC Max Weiß, promu numéro un avant la saison, a depuis perdu sa place de titulaire. Le capitaine Kyle Walker a récemment été relégué sur le banc. Mais le déclic espéré à la suite de ces mesures ne s’est pas produit face à Derby County avant l’énorme trêve internationale.

Ce 1-1 a déjà représenté le quatrième match nul de ce début de saison. L’objectif affiché d’un retour en Premier League s’éloigne de plus en plus. Après tout, en Championship, aucun club n’est encore jamais monté après ne pas avoir remporté le moindre match lors de ses huit premières rencontres. « C’est difficile à encaisser », a déclaré Hayen après le coup de sifflet final : « C’est frustrant. »

En outre, Hayen a déjà parlé ouvertement d’un possible licenciement, lui qui n’a pris l’équipe en main que 29 jours avant le premier match officiel après des années plutôt fructueuses au Club Bruges (champion et vainqueur de la Coupe). « Je sais comment fonctionne le football, mais j’ai aussi dit qu’il y avait beaucoup de raisons, et on peut en tenir compte ou non », a-t-il déclaré à BBC Radio Lancashire, avant d’ajouter : « Je sais que j’en suis responsable et s’ils décident que ce n’est pas assez bien, alors on verra. »

Malgré l’absence très probable, cette fois, d’un effet yo-yo, Hayen va néanmoins être maintenu pour le moment. Mais les signaux d’alarme retentissent aussi au vu de l’état des comptes. La BBC a récemment choisi une métaphore adaptée à la situation : « Le problème avec les yo-yos, c’est qu’on ne les récupère plus lorsque l’élan s’inverse et que la ficelle se détend. » Cela dit, le mot « détendue » décrit bien le levier financier du club. Burnley est très loin d’avoir les moyens de corriger sa mauvaise passe sportive par des transferts de renom cet hiver.

Montagne de dettes ! Voilà pourquoi Burnley est au bout du rouleau financièrement

Le premier responsable en est Alan Pace. L’Américain avait racheté Burnley en décembre 2020 avec sa société d’investissement ALK Capital. Mais l’acquisition a été financée par des emprunts. En conséquence, une grande partie du fardeau financier repose sur le club lui-même, et il est énorme en raison de la relégation et des recettes nettement inférieures à celles de la Premier League. Selon les informations du Guardian, la dette actuelle s’élève à l’équivalent de plus de 165 millions d’euros. Dans le cadre du rachat, l’entreprise devrait en outre encore 94 millions d’euros au club.

Rien d’étonnant, donc, à ce que Pace ait été la cible de chants de supporters virulents lors des derniers matches à domicile. Le directeur général James Holroyd, passé autrefois par Adidas et Manchester United, a déjà tiré la sonnette d’alarme en annonçant sa démission après seulement 15 mois en poste. Dans un contexte d’agitation lié aux manquements de la direction dans la planification financière, Burnley dépend des recettes des transferts. Au total, des joueurs ont été vendus cet été pour environ 124 millions d’euros, dont Maxime Esteve au RB Leipzig, tandis que les nouvelles recrues ont coûté un peu plus de 53 millions d’euros, une somme relativement faible pour l’Angleterre.

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Le transfert de Jamie Vardy n’est guère plus qu’un lot de consolation

Le déséquilibre de l’effectif de Burnley est particulièrement frappant au poste d’attaquant. La vente de Zian Flemming à Ipswich Town pour 20 millions d’euros, lui qui avait tout de même inscrit onze buts la saison passée malgré la relégation et déjà marqué deux fois en Championship après deux journées, n’a pas été réinvestie. À la place, le club a fait venir en prêt le joueur de 19 ans Dastan Satpaev du FC Chelsea ainsi que Jamie Vardy, auparavant sans club, juste avant la fermeture du mercato.

Les grandes années du buteur légendaire, qui avait jadis mené Leicester City à un titre sensationnel, sont depuis longtemps révolues. Son arrivée n’est, au mieux, qu’un lot de consolation. Jusqu’ici, le vétéran de 39 ans n’a disputé que deux brèves apparitions, sans marquer.

Le seul espoir de maintien vient des statistiques : sur les dix équipes précédentes encore sans victoire après huit matches, sept ont finalement réussi à se sauver. Une relégation en League One, la troisième division, représenterait sans doute pour Burnley le scénario du pire à tous les niveaux.

Burnley dernier : classement actuel de Championship