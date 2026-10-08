Il n’y a pas si longtemps encore, supporters et experts n’en croyaient pas leurs yeux lorsque le directeur sportif Max Eberl, après une pluie de refus sans équivalent, a sorti de son chapeau Vincent Kompany comme entraîneur du FC Bayern. Le Belge, encore presque une page blanche comme entraîneur, venait quelques semaines plus tôt d’être relégué sans gloire ni éclat de Premier League avec le FC Burnley.

Kompany a fait taire ses critiques à vitesse grand V après son arrivée à Munich à l’été 2024, grâce à son football époustouflant et à son charme. Mais dans le nord-ouest de l’Angleterre, le vent a tourné de manière drastique.

Burnley reste certes l’incarnation même d’un club ascenseur. Un peu plus de deux ans après le départ de l’ancien défenseur central de classe mondiale, le club ressemble toutefois à un champ de ruines, aussi bien sur le plan sportif que financier.

Ce qu’est devenu le FC Burnley après le départ de Vincent Kompany

Mais reprenons depuis le début. Après la relégation de 2022, Kompany avait ramené Burnley de manière fulgurante en Premier League avec le total fabuleux et historique de 101 points. En revanche, l’actuel coach du Bayern n’a pas su empêcher une nouvelle chute en deuxième division. Une situation qui avait alors rendu son prédécesseur Sean Dyche fou de rage.

L’homme désormais âgé de 55 ans, qui était monté deux fois avec Burnley et avait maintenu le club pendant cinq saisons dans l’élite anglaise, avait tonné : « Je crois qu’ils ont pris 24 points avec lui. Pour ça, ils ont dépensé 150 millions d’euros - et il a obtenu le poste au Bayern. Je ne sais pas comment c’est possible ! J’aurais aimé que ce soit moi. J’aurais aimé laisser le club avec 150 millions d’euros de dettes et ensuite obtenir le poste au Bayern. Quoi qu’il en soit, la vie prend des tournants intéressants. »

Burnley avait notamment recruté Zeki Amdouni pour la somme record de 18,6 millions d’euros. Mais cela n’a servi à rien. Avec seulement 24 points (cinq victoires et 24 défaites) et une différence de buts de 41:78, le club a finalement terminé 19e. Après une remontée directe, le successeur de Kompany, Scott Parker, n’a toutefois pas non plus réussi, pour la défense de Kompany, à empêcher une nouvelle relégation. De retour en Championship, Nicky Hayen, compatriote de Kompany, devait cette saison appuyer sur le bouton vers le haut de l’ascenseur.

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Le FC Burnley est actuellement la pire équipe de Championship

Sauf que l’ascenseur est actuellement en train de descendre encore plus bas à Burnley, vers le no man’s land sportif. La triste réalité : la zone rouge au lieu des places de montée. Après huit journées, le club est lanterne rouge avec seulement quatre petits points, seule équipe du championnat à ne pas avoir gagné. Avec 17 buts encaissés, Burnley possède en outre, en compagnie de Norwich City, la pire défense de la ligue.

L’ancien gardien du KSC Max Weiß, promu numéro un juste avant la saison, a depuis perdu sa place de titulaire. Le capitaine Kyle Walker a récemment été relégué sur le banc. Le choc espéré grâce à ces mesures n’a toutefois pas eu lieu lors du duel contre Derby County avant la XXL trêve internationale.

Ce 1-1 représentait déjà le quatrième match nul de ce début de saison. L’objectif annoncé de remontée s’éloigne de plus en plus. Après tout, jamais encore en Championship un club n’est monté après n’avoir pas signé le moindre succès après huit matches. « C’est difficile à encaisser », a déclaré Hayen après le coup de sifflet final : « C’est frustrant. »

En outre, Hayen a déjà évoqué ouvertement sa possible éviction. Il n’avait pris l’équipe en main que 29 jours avant le premier match officiel, après des années pourtant fructueuses au Club Bruges (champion et vainqueur de la Coupe). « Je sais comment ça se passe dans le football, mais j’ai aussi dit qu’il y a beaucoup de raisons, et on peut en tenir compte ou non », a-t-il déclaré à BBC Radio Lancashire, avant d’ajouter : « Je sais que j’en suis responsable et s’ils décident que ce n’est pas assez bien, alors on verra. »

Malgré l’absence très probable, cette fois, d’un effet yo-yo, Hayen va toutefois être maintenu pour le moment. Mais les signaux d’alarme retentissent aussi au regard de l’état des comptes. La BBC a récemment choisi une métaphore adaptée à la situation : « Le problème avec les yo-yos, c’est qu’on ne les récupère plus quand l’élan s’inverse et que la ficelle se détend. » Le mot « détend » correspond d’ailleurs bien au levier financier du club. Burnley est loin d’avoir les moyens de corriger son déséquilibre sportif avec des transferts de renom cet hiver.

Montagne de dettes ! Pourquoi le FC Burnley est financièrement au bout du rouleau

Alan Pace en est le premier responsable. L’Américain avait racheté Burnley en décembre 2020 avec sa société d’investissement ALK Capital. Le rachat a toutefois été financé à crédit. En conséquence, une grande partie du poids financier repose sur le club lui-même, et celle-ci est énorme en raison de la relégation, avec des revenus nettement inférieurs à ceux de la Premier League. Selon les informations du Guardian, la dette actuelle s’élève à plus de 165 millions d’euros. Dans le cadre du rachat, l’entreprise devrait en outre encore devoir 94 millions d’euros au club.

Sans grande surprise, Pace a été visé par de violents chants de supporters lors des derniers matches à domicile. James Holroyd, le directeur général, passé autrefois par Adidas et Manchester United, a déjà tiré la sonnette d’alarme et annoncé sa démission après seulement 15 mois en poste. Avec l’agitation autour des manquements de la direction en matière de planification financière, Burnley dépend des revenus des transferts. Au total, des joueurs ont été vendus cet été pour environ 124 millions d’euros, dont Maxime Esteve à RB Leipzig, tandis que les recrues ont coûté un peu plus de 53 millions d’euros, une somme relativement faible pour l’Angleterre.

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Le transfert de Jamie Vardy n’est rien de plus qu’un lot de consolation

Le poste d’attaquant illustre le déséquilibre de l’effectif de Burnley. La vente à 20 millions d’euros de Zian Flemming à Ipswich Town, lui qui avait tout de même inscrit onze buts la saison passée malgré la relégation et avait déjà marqué deux fois en Championship après deux journées, n’a pas été réinvestie. À la place, le club a obtenu en prêt le joueur de 19 ans Dastan Satpaev en provenance de Chelsea et Jamie Vardy, qui était auparavant sans club, peu avant la fermeture du mercato.

Les grandes heures du buteur légendaire, qui avait autrefois mené Leicester City à un titre sensationnel, sont depuis longtemps révolues. Ce recrutement n’est, au mieux, qu’un lot de consolation. Jusqu’ici, le vétéran de 39 ans n’a disputé que deux brèves apparitions sans marquer.

Le seul motif d’espoir pour le maintien réside dans la statistique selon laquelle, parmi les dix équipes jusque-là encore sans victoire après huit matches, sept ont finalement réussi à se sauver. Une relégation en League One, la troisième division, représenterait sans doute pour Burnley un scénario catastrophe absolu à tous les niveaux.

Le FC Burnley dernier : classement actuel de Championship