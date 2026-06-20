« C’est dégoûtant »… Une violente polémique s’est abattue sur Doku après son départ du camp de la Belgique lors de la Coupe du monde

L’ailier belge Jérémy Doku, qui évolue à Manchester City, a provoqué une vive polémique lors de la Coupe du monde 2026 en annonçant son intention de quitter temporairement le stage de préparation de la sélection pour être présent à la naissance de son premier enfant. Sa décision a été vivement critiquée par plusieurs journalistes français.

Doku a pris part au match nul 1-1 de la Belgique face à l’Égypte lors de l’entrée en lice des Diables Rouges dans cette Coupe du monde, mais il pourrait manquer plusieurs rencontres afin d’être présent auprès de sa compagne pour l’accouchement imminent.

Lors d’un débat télévisé sur la chaîne « L’Équipe », la journaliste française France Pierron a critiqué la décision du joueur belge, déclarant : « On ne peut pas rater la Coupe du monde… Et maintenant, tu vas manquer un match pour couper le cordon ombilical ? ».

Elle a ajouté : « Tu as la chance de participer à la Coupe du monde, et il y a des centaines de joueurs qui rêveraient d’être à ta place, mais tu vas laisser tout ça de côté pour assister à la naissance de ton enfant, ce que je trouve répugnant, avec tout le respect que je te dois, car le père n’y joue pas un rôle réel, mais seulement un rôle secondaire. »

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Ses propos ont toutefois suscité l’opposition de plusieurs participants à l’émission. L’ancien boxeur français Ibrahim Asloum a ainsi rétorqué : « Comment peux-tu dire que nous sommes inutiles ? Qui apporte un soutien psychologique à la mère ? ».

Pierron a maintenu sa position, affirmant : « La sage-femme ou le médecin ne sont-ils pas capables de s’en charger ? En revanche, tu passeras dix heures à voyager, tu t’épuiseras mentalement et physiquement, et cela pourrait affecter ta participation à la Coupe du monde. »

Aslum a maintenu sa position, affirmant : « Un enfant, c’est toute ta vie. Tu peux gagner ou perdre la Coupe du monde, mais le tournoi prend fin, tandis que la famille, elle, reste. »

Ce n’est pas la première fois que la chaîne ou certains de ses collaborateurs provoquent la polémique par des prises de position similaires. En 2019, elle avait déjà dû présenter des excuses après des commentaires sarcastiques visant le Brésilien Marquinhos, défenseur du Paris Saint-Germain, lorsqu’il avait manqué un match pour assister à la naissance de son enfant.

De son côté, Doku a clarifié sa position avant le début du tournoi : sa priorité serait d’assister à la naissance de son premier enfant si les circonstances le permettaient.

Le Belge a d’ailleurs prévenu : « Tout dépendra de la date du accouchement, mais c’est mon premier enfant et je souhaite évidemment être présent. »

Il conclut : « Si vous me demandez ce que je souhaite, personne ne veut manquer la naissance de son premier enfant. Mais je suis également conscient que le football implique de nombreuses autres considérations. »

« Je sais que la Fédération belge soutient ses joueurs et comprend leurs situations personnelles, nous verrons ce que nous pourrons faire », a-t-il ajouté.

La Fédération belge n’a, pour l’instant, publié aucun communiqué officiel concernant une éventuelle absence de Doku pour le prochain match face à l’Iran, tandis que l’ailier de Manchester City se dit prêt à endosser un rôle plus important au sein de la sélection durant cette Coupe du monde.

Dans une interview accordée au magazine « FourFourTwo », il a déclaré : « J’attends ce tournoi avec beaucoup d’impatience. C’est ma deuxième participation à la Coupe du monde, mais la première où j’y prends part dans un rôle plus important. »

Il précise : « Les gens attendent désormais de moi que je fasse davantage la différence qu’auparavant, grâce à l’expérience que j’ai acquise à Manchester City et à mes performances ces dernières années. »

Il conclut : « L’heure est venue de prendre plus de responsabilités, surtout dans les moments délicats. Je veux être le joueur qui demande le ballon sans craindre, qui crée des occasions et qui aide l’équipe nationale à atteindre ses objectifs. »