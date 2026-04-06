C'est décidé : Madrid se sépare de trois joueurs... et impose des « conditions strictes » pour le maintien de quatre autres

Il semble que le Real Madrid ait déjà fait le deuil du titre de champion d'Espagne cette saison, dans l'attente de l'annonce officielle, et que tous les espoirs du club royal se tournent désormais vers la Ligue des champions, dernière chance de sauver la saison.

Toutefois, une éventuelle élimination face au Bayern Munich en demi-finale de la Ligue des champions accélérerait le processus de restructuration globale au sein de l'équipe, impliquant des décisions cruciales concernant l'avenir d'un certain nombre de joueurs.

Selon des sources proches du club, la direction sportive, présidée par Florentino Pérez, a déjà commencé à définir les grandes lignes du projet pour la saison prochaine, en collaboration avec le staff technique, dans la conviction croissante qu’il est nécessaire d’opérer des changements radicaux à certains postes qui ont montré des faiblesses évidentes cette saison.

L'entraîneur espagnol Álvaro Arbeloa, qui participe à l'évaluation de la situation technique, a révélé ce qu'il considère comme le plus gros problème du Real Madrid actuellement : l'absence de « plan B ».

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Selon lui, l'équipe ne dispose pas de solutions tactiques suffisantes lorsque les matchs tournent mal, et la concurrence interne entre les titulaires est quasi inexistante, ce qui a entraîné une baisse de la motivation et de l'esprit combatif au sein du groupe.

L'intention du club est claire : rajeunir certains postes clés avec des joueurs de premier plan, tout en renforçant la profondeur du banc. Mais pour y parvenir, il sera nécessaire de se séparer de certains grands noms afin de dégager les liquidités nécessaires aux nouveaux transferts.

Les noms sur la liste des départs

La liste des joueurs dont l'avenir est incertain comprend : Dani Carvajal, Ferland Mendy, Raúl Asensio, Eduardo Camavinga, Dani Ceballos, Mastanunu, Gonzalo García et Rodrygo.

Parmi eux, Carvajal est le seul dont le contrat arrive officiellement à échéance, tandis que Mendy refuse de partir malgré les tentatives répétées du club de le vendre. Quant à Rodrygo, sa blessure actuelle rend son départ improbable pour le moment.

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En revanche, l'avenir du jeune duo Mastantuono et Gonzalo García devrait dépendre de l'identité du prochain entraîneur, avec la possibilité qu'ils soient prêtés pour acquérir de l'expérience.

Mais les trois noms qui ressortent clairement de la liste des joueurs susceptibles d'être vendus sont ceux de Raúl Asensio, le jeune défenseur qui a réalisé de bonnes performances, mais le retour d'Éder Militão et le pari sur Hoesen, ainsi que l'intention du club de recruter un nouveau défenseur, font de son départ une option logique. Asensio jouit d'une valeur de marché élevée qui pourrait rapporter une somme importante au club.

Le deuxième nom est celui d'Édouard Camavinga, le Français qui n'a pas encore confirmé les attentes placées en lui, malgré son immense talent, et qui suscite un vif intérêt de la part des clubs de Premier League et du Paris Saint-Germain, ce qui fait de sa vente un candidat sérieux pour devenir la grosse transaction du Real Madrid cet été.

Enfin, Dani Ceballos : il n'a pas réussi à s'imposer dans le onze de base, et son départ est considéré comme une option logique pour réduire les dépenses et faire de la place à de nouveaux joueurs.

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Vers une révolution calculée au « Santiago Bernabéu »

Outre ces noms, il y a des dossiers en suspens concernant des joueurs dont les contrats expirent bientôt, comme Antonio Rüdiger, Carvajal et David Alaba, des cas qui suscitent beaucoup de débats au sein de la direction. Si le départ de certains d’entre eux se confirme, le Real Madrid devra recruter entre six et sept nouveaux joueurs pour renouveler son effectif.

La révolution attendue n'affectera pas les piliers de l'équipe tels que Vinícius Júnior, Bellingham, Valverde et Courtois, mais elle marquera un tournant clair dans la structure technique d'une équipe qui a montré cette saison un recul en termes de caractère et de combativité.

Le Real Madrid, qui traverse une phase de transition délicate, semble se diriger vers un été mouvementé sur le marché des transferts, alors qu’il cherche à reconstruire une équipe capable de retrouver sa domination au niveau national et européen, après une saison marquée par les fluctuations et les déceptions.

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