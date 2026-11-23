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Enzo Maresca ne s’inquiète pas des quatre matches sans victoire de Manchester City en Premier League. Selon lui, cette mauvaise passe fait naturellement partie du « nouveau départ » du club après une décennie sous Pep Guardiola. L’Italien souhaite que son équipe trouve le bon équilibre en défense et au milieu de terrain avant de retrouver une légende du club à l’Etihad Stadium en Ligue des champions.

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Pour Maresca, la mauvaise passe de City fait partie d’un « nouveau départ »

Maresca estime que les difficultés récentes de City étaient prévisibles, le club devant s’adapter à l’après-Guardiola. L’Italien a commencé sa première saison à la tête de l’équipe par sept victoires consécutives en Premier League, mais City reste désormais sur quatre matches de championnat sans victoire, dont un nul frustrant contre Fulham au cours duquel un but d’Erling Haaland a été annulé .

« Pour moi, cela fait partie du processus, parce que c’est comme un nouveau départ, a-t-il déclaré lundi en conférence de presse. C’est comme recommencer après dix ans avec le même entraîneur, le même visage, les mêmes mots, la même méthode. »

« Nous pouvons trouver le bon équilibre »

Maresca assure qu’il n’y a pas lieu de s’alarmer et que son équipe a besoin de temps pour gagner en régularité. « Ce n’est pas facile de tout changer d’un coup, a-t-il ajouté. Pour moi, personnellement, tout cela est normal et j’espère que nous pourrons trouver le bon équilibre le plus vite possible dans toutes les lignes, en défense et au milieu de terrain, et faire preuve de régularité. »

« Pour moi, c’est ce qui nous distingue actuellement des autres clubs. » La semaine dernière, il a rejeté l’idée que les difficultés de City soient liées au fait que le club a été reconnu coupable d’infractions financières dans le cadre de sa longue procédure avec la Premier League.

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De Bruyne revient à l’Etihad avec Naples

City délaisse le championnat mardi pour recevoir Naples, ce qui marquera le retour de Kevin De Bruyne à l’Etihad après son départ du club à l’été 2025. Maresca, qui a travaillé avec le Belge en tant qu’adjoint de Guardiola lors de la saison 2022-2023, celle du triplé, n’a pas tari d’éloges à son sujet.

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« Pas seulement sur le plan personnel, mais aussi, je pense, pour l’histoire de ce club, a-t-il déclaré. Au cours des dix dernières années, Kevin était là pour tous les trophées remportés par le club. C’était un joueur important, un joueur fantastique, quelqu’un de remarquable, poli, fantastique. Pour moi, ce fut un plaisir de travailler avec lui. »

Naples et Arsenal au programme d’une semaine importante pour City

Maresca a également confirmé que Matheus Nunes était de nouveau disponible après sa blessure. City occupe la septième place du classement de la Ligue des champions, qui compte 36 équipes, après avoir remporté trois de ses quatre matches. Une victoire contre Naples atténuerait la pression avant d’affronter Arsenal, tenant du titre, plus tard cette semaine.