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FC Bayern München v 1. FC Magdeburg - DFB Cup 2026/27Getty Images
Christian Guinin
Traduit par

« C’est ce qui me fait peur ! » Alphonso Davies, du Bayern Munich, très inquiet après une nouvelle blessure

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La star du Bayern Alphonso Davies s’est exprimée, extrêmement abattue, après s’être de nouveau blessée avec la sélection canadienne.

« Je suis un peu frustré et en colère. Ce n’est jamais agréable d’être blessé, surtout quand on enchaîne les blessures à l’arrière de la cuisse. J’essaie toujours de rester positif dans les moments difficiles, mais là, c’est frustrant », a déclaré le latéral gauche au média One Soccer.

Le joueur de 26 ans a dû être remplacé sur blessure dès la cinquième minute du match de la sélection canadienne contre le Guatemala, samedi. Sur une attaque des Centraméricains, Davies a glissé malencontreusement en reculant dans sa propre surface de réparation. Il s’est relevé pour tenter de contrer le tir qui a suivi, avant de s’asseoir sur la pelouse pour signaler qu’il ne pouvait pas continuer. En se dirigeant vers le banc, il a secoué la tête, visiblement frustré.

L’entraîneur adjoint du Canada, Mauro Biello, a ensuite évoqué une possible « blessure au bas du corps ». Un diagnostic précis devrait être établi après le retour de Davies à Munich en début de semaine.

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Par le passé, Davies avait connu des blessures musculaires à répétition après sa rupture du ligament croisé, survenue en mars 2025. Il avait notamment manqué une grande partie de la dernière Coupe du monde organisée dans son pays.

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Combien de temps Alphonso Davies sera-t-il absent au Bayern Munich ?

Il ne peut pas encore dire précisément quelle est la gravité de sa blessure actuelle. « Une chose est sûre : il y a quelque chose », a déclaré Davies. « Quand on a eu quatre blessures à l’arrière de la cuisse, il faut être très prudent. Quand on se blesse sans cesse au même endroit, quelque chose pourrait finir par lâcher, et là, on parlerait d’une opération. C’est quelque chose qui me fait peur. C’est vraiment très dur. »

Il veut désormais tout faire pour « rester positif », se « concentrer sur [sa] récupération et essayer de revenir aussi vite et aussi sûrement que possible ».

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Davies ressent néanmoins une nouvelle fois une grande frustration, d’autant que cette blessure est encore survenue en sélection : « Chaque fois que je joue avec l’équipe nationale, je veux simplement jouer au football pour mon pays et être sur le terrain avec les gars. Cela fait maintenant presque deux ans. Cela fait aussi longtemps que je n’ai pas porté le maillot et disputé un match entier, ni même une mi-temps. »

Davies affichait récemment une bonne forme au Bayern Munich et avait même, pendant un temps, pris l’avantage sur la recrue estivale Nathaniel Brown dans la concurrence au poste de latéral gauche, avant de remplacer avec succès Luis Diaz, blessé, sur l’aile gauche.

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Toutes compétitions confondues, Davies compte 15 apparitions cette saison, pour trois buts inscrits et cinq autres offerts à ses coéquipiers.